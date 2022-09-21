Putin kısmi seferberlik ilan etti | Ekonomi Haberleri

Putin, kısmi seferberlik ilan etti. 'Amacımız Donbas'ı özgürleştirmek' diyen Putin Batı'yı Rusya'yı yok etmek istemekle suçladı.

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

hurriyet.com.tr/Dış Haberlerin haberine göre; Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin'den Dünya gündemine birinci sıradan giren açıklamalar geldi.

Putin, ulusa sesleniş konuşmasında kısmi seferberlik ilan etti. Kısmi seferberliğin bugünden itibaren geçerli olacağı açıklandı.

'BATI RUSYA'YI YOK ETMEK İSTİYOR'

'Amacımız Donbas'ı özgürleştirmek' diyen Putin Batı'yı Rusya'yı yok etmek istemekle suçladı.

Putin, 'Kısmi seferberlikten bahsediyoruz, yani şu anda yedekte bulunan vatandaşlar zorunlu askerliğe tabi olacak' dedi.

'Batı'ya söylüyorum, kullanacak çok silahımız var, bu bir blöf değil' diyen Rus lider Ukrayna'nın doğusunda savaşan gönüllülerin Rus silahlı kuvvetlerinin üyeleriyle aynı statüye sahip olacağını da sözlerine ekledi.

PUTİN'DEN REFERANDUM KARARINA DESTEK

Putin'in açıklamaları doğu ve güney Ukrayna'daki Rus kontrolündeki bölgelerin Rusya'ya katılmak için referandum kararı almalarından bir gün sonra geldi.

Putin, Ukrayna'nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerinin altını çizdi.

'SAHTE REFERANDUMLAR HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEYECEK'

Ukrayna tarafından ilk açıklama ise dışişleri bakanı düzeyinde gelmişti. Ukraynalı bakan Kuleba, 'Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek' demiş ve Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Rusya, Ukrayna topraklarının bir bölümünü işgal eden bir saldırgan konumundadır. Ukrayna, topraklarını kurtarmak için her türlü hakka sahiptir ve Rusya ne derse desin onları özgürleştirmeye devam edecektir.'

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