Powell'dan 'varlık alımı azaltma' mesajı! Piyasalar ne tepki verdi? | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, "Tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamak uygun olabilir" şeklindeki açıklamasıyla varlık alımı azaltımı sinyalini verirken; Powell'in mesajları sonrası piyasalar dalgalandı.

Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

* Tahvil alımlarında azaltım doğrudan faiz artırım zamanlaması sinyali değil

* Tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamak uygun olabilir

* Salgından toparlanmanın hızı beklentileri aştı

* Pandemi sonrası toparlanma eşit olmadı

* Dayanıklı tüketim mallarında arzın üstünde artan talep enflasyonu yükseltti

* Enflasyonun geçici olduğunu görebiliyoruz

* Yüksek enflasyon problem olursa fed kesinlikle tepki verir

* Geçen yıl yaptığımız değişiklikler bize kolaylık sağladı

* Toparlanmayla varlık alımlarını bu yıl azaltmayı çoğu üye destekliyor

* Yüzde 2'lik enflasyon hedefine kalıcı olarak ulaştığımızı zaman gösterecek

PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?

ABD Başkanı Powell'ın, beklenen konuşmasında verdiği ölçülü şahin mesajları sonrası piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Powell'ın konuşmasıyla beraber ons altın fiyatı, 1791 dolar seviyesinden 1809 dolar seviyesine kadar yükselerek gün içi en yüksek seviyesini görürken, saat 17.58 itibarıyla 1807 dolar seviyesinde hareket ediyor. DolarTL ise, 8.36 TL seviyesine kadar gerileyerek gün içi en düşük seviyesini gördü. EuroDolar paritesi yükselişe geçerken, dolar endeksi de gün içi en düşük seviyesine geriledi.

“Tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamak uygun olabilir” diyerek Powell beklenen tapering (varlık alımı azaltımı) sinyalini vermiş oldu. Ancak “Tahvil alımlarında azaltım doğrudan faiz artırım zamanlaması sinyali değil” söylemiyle de tonunu yumuşattı. Powell'ın bu açıklamalarıyla beraber piyasalar hareketlendi.

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