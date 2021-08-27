‹ Önceki Haber ASELSAN'a uluslararası arenada ödül ASELSAN'a uluslararası arenada ödül

Powell'dan 'varlık alımı azaltma' mesajı! Piyasalar ne tepki verdi?

27.08.2021 - 17:15 | Son Güncelleme :
Powell'dan 'varlık alımı azaltma' mesajı! Piyasalar ne tepki verdi? | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, "Tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamak uygun olabilir" şeklindeki açıklamasıyla varlık alımı azaltımı sinyalini verirken; Powell'in mesajları sonrası piyasalar dalgalandı.

Fed Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

* Tahvil alımlarında azaltım doğrudan faiz artırım zamanlaması sinyali değil

* Tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamak uygun olabilir

* Salgından toparlanmanın hızı beklentileri aştı

* Pandemi sonrası toparlanma eşit olmadı

* Dayanıklı tüketim mallarında arzın üstünde artan talep enflasyonu yükseltti

* Enflasyonun geçici olduğunu görebiliyoruz

* Yüksek enflasyon problem olursa fed kesinlikle tepki verir

* Geçen yıl yaptığımız değişiklikler bize kolaylık sağladı

* Toparlanmayla varlık alımlarını bu yıl azaltmayı çoğu üye destekliyor

* Yüzde 2'lik enflasyon hedefine kalıcı olarak ulaştığımızı zaman gösterecek

PİYASALAR NE TEPKİ VERDİ?

ABD Başkanı Powell'ın, beklenen konuşmasında verdiği ölçülü şahin mesajları sonrası piyasalarda dalgalanmalar yaşandı. Powell'ın konuşmasıyla beraber ons altın fiyatı, 1791 dolar seviyesinden 1809 dolar seviyesine kadar yükselerek gün içi en yüksek seviyesini görürken, saat 17.58 itibarıyla 1807 dolar seviyesinde hareket ediyor. DolarTL ise, 8.36 TL seviyesine kadar gerileyerek gün içi en düşük seviyesini gördü. EuroDolar paritesi yükselişe geçerken, dolar endeksi de gün içi en düşük seviyesine geriledi.

“Tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamak uygun olabilir” diyerek Powell beklenen tapering (varlık alımı azaltımı) sinyalini vermiş oldu. Ancak “Tahvil alımlarında azaltım doğrudan faiz artırım zamanlaması sinyali değil” söylemiyle de tonunu yumuşattı. Powell'ın bu açıklamalarıyla beraber piyasalar hareketlendi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.458 Değişim: 0,67% Hacim : 12.080 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.444 27.08.2021 Yüksek 1.458
Açılış: 1.451
8,3447 Değişim: -0,52%
Düşük 8,3441 27.08.2021 Yüksek 8,4072
Açılış: 8,388
9,8509 Değişim: -0,31%
Düşük 9,8344 27.08.2021 Yüksek 9,8983
Açılış: 9,8815
488,05 Değişim: 1,02%
Düşük 481,85 27.08.2021 Yüksek 488,27
Açılış: 483,14
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.