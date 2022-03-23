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Powell'dan 'dijital para' açıklaması

23.03.2022 - 17:31
Powell'dan 'dijital para' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, bugün katıldığı bir panelde dijital paralara karşı regülasyonların yetersiz olduğunu belirtti.

Fed Başkanı Jerome Powell, BIS İnovasyon Zirvesi'nde "Dijital Dünyada Merkez Bankası Yöneticileri için Ortaya Çıkan Zorluklar" başlıklı bir panele katıldı. Powell burada yaptığı değerlendirmelerde, dijital paralara karşı regülasyonların yetersiz olduğunu söyleyerek; dijital para birimlerine ilişkin yeni kurallar, yasalar ve yeni bir çerçeve oluşturulması gerektiğini kaydetti.

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Başkan Powell, Merkez Bankası dijital para biriminin kullanıcıların gizliliğini garantiye alması gerektiğini belirterek "Ancak kara para aklamanın önüne geçmek için kimlik bilgileri de teyit edilir olmalı" şeklinde açıkladı.


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