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Powell: Politika değişikliği 'şeffaf' olacak

25.03.2021 - 16:59
Powell: Politika değişikliği 'şeffaf' olacak | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, politika değişikliğinin "kademeli ve "şeffaf" olacağını söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomi toparlandıkça ve bankanın hedeflerinde önemli ilerlemeler sağlandıkça tahvil alımlarını azaltacaklarını belirterek, sürecin mümkün olduğunca kademeli ve şeffaflıkla gerçekleştirileceğini ifade etti.

Powell, Amerikan Ulusal Halk Radyosuna (NPR) verdiği röportajda, ortalama yüzde 2 enflasyon hedefine güçlü bir şekilde bağlı olduklarını yineledi.

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Ekonomi toparlandıkça ve bankanın hedeflerine doğru önemli ölçüde ilerleme kaydedildikçe tahvil alımlarını azaltacaklarını belirten Powell, bunun uzun vadede faiz oranlarını yükseltmelerini de sağlayacağını ve sürecin mümkün olduğunca "kademeli" ve "şeffaflıkla" gerçekleşeceğini kaydetti.

Powell, ABD'nin bugünkü borç seviyesini sürdürülemez olmadığına işaret ederek, ülkenin borçlarını ödeyebileceğinden kuşku olmadığını dile getirdi.


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