‹ Önceki Haber 81 ilde mazot gübre desteği ödemeleri başlıyor 81 ilde mazot gübre desteği ödemeleri başlıyor Sonraki Haber › Powell: Politika değişikliği 'şeffaf' olacak Powell: Politika değişikliği 'şeffaf' olacak

Süt üreticilerinden ‘yetki’ uyarısı geldi

25.03.2021 - 16:52
Süt üreticilerinden ‘yetki’ uyarısı geldi | Sektör Haberleri

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, süt konusunda çok fazla örgüte yetki vermenin hem üreticiye hem tüketiciye hem de devlete fayda getirmeyeceğini belirtti. Böyle bir durumun dağınıklığa yol açıp, zarar vereceğini belirten Keskin, süt üretici birliklerine daha fazla yetki verilmesi gerektiğini söyledi.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre; Keskin, Hürriyet’e şunları söyledi: “Üreticilerimizin daha verimli, daha fazla üretim yapmaları için çiğ süt fiyatlarının çok daha iyi noktaya gelmesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerekiyor. Biz Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği olarak, üreticilerimize değer katmak ve üreticilerimizin mesleğine sahip çıkmak için Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliği protokolü imzaladık. Üreticilerimizin işine sahip çıkması ve daha iyi üretim yapması için ve devletin vermiş olduğu teşviklerden faydalandırmak için çalışmalarımız devam ediyor.”

SÜT BİRLİKLERİ

Üreticinin kullanacağı SÜTBİR kart projesinin hayata geçtiğini belirten Keskin, “Bu kart ile üreticilerimizin, sütü kayıt altına alma, indirimlerden faydalanma, kullanacakları kredilerde sıfır faiz imkanını sağlamak mümkün olacak. Birlik olarak süt konusunda daha disiplinli, eğitimli, belli standartları kazanmış bilinçli ve tüketiciye daha düşük maliyetli, hızlı ve güvenilir gıda tedarikini sağlamak amacındayız” dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.394 Değişim: -1,38% Hacim : 27.351 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.394 25.03.2021 Yüksek 1.433
Açılış: 1.417
7,9357 Değişim: 0,19%
Düşük 7,8757 25.03.2021 Yüksek 7,9973
Açılış: 7,921
9,3875 Değişim: 0,03%
Düşük 9,3073 25.03.2021 Yüksek 9,5060
Açılış: 9,3849
441,64 Değişim: -0,03%
Düşük 439,13 25.03.2021 Yüksek 447,85
Açılış: 441,79
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.