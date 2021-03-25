Süt üreticilerinden ‘yetki’ uyarısı geldi | Sektör Haberleri

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, süt konusunda çok fazla örgüte yetki vermenin hem üreticiye hem tüketiciye hem de devlete fayda getirmeyeceğini belirtti. Böyle bir durumun dağınıklığa yol açıp, zarar vereceğini belirten Keskin, süt üretici birliklerine daha fazla yetki verilmesi gerektiğini söyledi.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre; Keskin, Hürriyet’e şunları söyledi: “Üreticilerimizin daha verimli, daha fazla üretim yapmaları için çiğ süt fiyatlarının çok daha iyi noktaya gelmesi ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerekiyor. Biz Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği olarak, üreticilerimize değer katmak ve üreticilerimizin mesleğine sahip çıkmak için Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliği protokolü imzaladık. Üreticilerimizin işine sahip çıkması ve daha iyi üretim yapması için ve devletin vermiş olduğu teşviklerden faydalandırmak için çalışmalarımız devam ediyor.”

SÜT BİRLİKLERİ

Üreticinin kullanacağı SÜTBİR kart projesinin hayata geçtiğini belirten Keskin, “Bu kart ile üreticilerimizin, sütü kayıt altına alma, indirimlerden faydalanma, kullanacakları kredilerde sıfır faiz imkanını sağlamak mümkün olacak. Birlik olarak süt konusunda daha disiplinli, eğitimli, belli standartları kazanmış bilinçli ve tüketiciye daha düşük maliyetli, hızlı ve güvenilir gıda tedarikini sağlamak amacındayız” dedi.

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