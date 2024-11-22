Poşette fiyat için karar zamanı

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Plastik sanayicileri ile TESK ise fiyatın aynı kalması gerektiğini savundu. Tarafları dinleyen bakanlık, 1 Ocak 2019’da başlayan ücretli poşet uygulamasının 1.6 milyon ton plastik kullanımını azaltarak, 10.6 milyar liralık ithalatın önlendiğine dikkat çekti.

FİYAT SÖYLENMEDİ

Ankara’da dün Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan başkanlığında yapılan toplantıya marketleri temsilen Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ile TESK, TOBB ve plastik sanayiciler adına PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu ve bürokratlar katıldı. 2019’dan bugüne tüketiciden 25 kuruş olarak alınan plastik poşet (plastik alışveriş torbası) ücretinin yeni yılda ne olması gerektiğinin tartışıldığı toplantıda, perakendeciler beş yıldır maliyetler artarken, poşet ücretinin 25 kuruşta kaldığını, bazı market ve mağazalarda GEKAP ödememek için poşetin tüketiciye kayıtdışı olarak, ücretsiz verilmeye başladığını söylediler. Haksız rekabete ve kayıtdışılığa neden olan bu uygulamanın durması için tüketiciden alınan 25 kuruşun artması gerektiğini savunan perakendeciler, bakanlığın ‘İstediğiniz fiyat nedir’ sorusu karşısında rakam telaffuz etmekten kaçındı. Ancak bir market poşetinin GEKAP’la birlikte kendilerine maliyetinin 1.3 lira civarında olduğunu belirttiler. Perakendeciler, tüketicinin 25 kuruşluk ödemesi artmayacaksa hiç değilse kendilerinin ödediği 60 kuruşluk GEKAP’ın da sabit kalmasını istedi.

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Sanayici ve TOBB’u temsilen toplantıya katılan PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu ise TESK ile birlikte GEKAP’ın yeniden değerleme oranında artmasını ancak tüketicinin 25 kuruşluk ödemesinin artmaması gerektiğini söyledi. Eroğlu, 25 kuruşluk market poşet ücretinin artmasının dar gelirli vatandaşı etkileyeceğini, orta ve üst gelir grupları açısından bir fark yaratmayacağını belirterek, “25 kuruşun sabit kalması poşet tüketimini artırmıyor. Burada amaç kullanımı azaltmaksa zaten bu başarılmış durumda” dedi.