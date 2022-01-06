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Poşet fiyatı 25 kuruşa sabitlendi

06.01.2022 - 09:18
Poşet fiyatı 25 kuruşa sabitlendi | Ekonomi Haberleri

Yapılan düzenleme ile plastik poşet ücreti 25 kuruşa sabitlendi. Zincir market ve zincir mağazalara ise kâğıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurma zorunluluğu getirildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ‘Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ üzerinde yaptığı düzenlemede plastik poşet fiyatını 25 kuruşta sabit tutarken, zincir market ve zincir mağazalara da yeni zorunluluk getirdi. İlgili sektör ve temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ‘Plastik Poşet Komisyonu’ toplantısındaki görüşler de dikkate alınırken, yapılan yeni düzenlemede şu ifadelere yer verildi: “2022 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dâhil 25 kuruştur. 01.01.2022 tarihinden başlayarak 2022 yılı sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dâhil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamaz.”

KASA YAKININDA OLACAK

Plastik poşet fiyatlarını 2019 yılında 25 kuruş olarak belirleyen ve 2022 yılında da bu fiyatı sabit tutan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, zincir market ve zincir mağazalara da yeni zorunluluklar getirdi. Yeni yılla birlikte ‘Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’a eklenen madde ile artık zincir market ve zincir mağazalar plastik poşetlerin yanında kâğıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurmak zorunda olacak. Söz konusu ekipmanlar, vatandaşların görüp kolayca erişebilecekleri şekilde kasa yakınlarına yerleştirilecek. İşletmeler bu ekipmanları, talep eden vatandaşlara ücretli ya da ücretsiz vermekle yükümlü olacak. İlgili usul ve esaslarda yapılan yeni düzenlemeler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla uygulamaya alındı.

YÜZDE 75 AZALDI

Bakanlık geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2019 ve 2020 yıllarında plastik poşet kullanımında yüzde 75’lik azalma görüldüğü, ücretli poşet uygulamasıyla bugüne kadar plastik poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın oluşumunun engellendiği belirtti.

Bu azalmayla Türkiye’de poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithalinin de önüne geçildiği ve yaklaşık 2.44 milyar lira tasarruf sağlandığı belirtilen açıklamada, 14 bin 640 ton sera gazı salınımına da engel olunduğu bilgisi verildi. 2021’de, uygulama öncesine göre poşet kullanımındaki azalış oranının yüzde 65 olmasının öngörüldüğüne yer verilen açıklamada, kısmi artışın nedeninin salgınında ortaya çıkan hijyen kaygısı olduğu belirtildi.


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