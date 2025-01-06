Piyasalarda Trump endişesi

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Bu yıl ise dünya genelinde enflasyonla mücadele devam ederken, piyasalarda artan resesyon-enflasyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırmayı sürdürüyor. Küresel piyasa katılımcıları ABD ekonomisinin dayanıklı olduğunu görmek istese de hem açıklanması beklenen veriler hem de Trump’ın olası gümrük vergileri planları, yatırımcıların en büyük endişelerinden biri olmaya devam ediyor. Yayınlanan çeşitli makalede, piyasa katılımcılarının Trump’ın gümrük vergileri vaatleri nedeniyle ABD’deki yeni başkanlık döneminde enflasyonun artacağını düşündüğü belirtiliyor.

DÜŞÜK İSTİHDAM

Yatırımcıların kabul etmekte zorlandıkları konu ise büyümenin yavaşladığına dair göstergeler. 10 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı ABD tarım dışı istihdamının Kasım ayındaki 227 binlik artışa kıyasla 150 bin artması bekleniyor. Tarım dışı istihdamın aralıkta 150 bin artması durumunda, geçen yıl yaratılan istihdam 2.13 milyon olmuş olacak. Bu da salgının yaşandığı 2020’nin haricinde, 2019’daki 1.99 milyonluk istihdamdan bu yana en düşük yıllık istihdam olacak.

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GEVŞEMEYİ ETKİLEYEBİLİR

Avrupa’ya gelindiğinde ise, enflasyondaki düşüşün devam ettiğine dair herhangi bir işaret, Avrupa Merkez Bankası’na (ECB) para politikalarını gevşetme ve zor durumdaki ekonomiyi canlandırma fırsatı sunabilir. Fakat analistler, İspanya’da enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle beklentilerin üzerinde yükselen enflasyonun, diğer ülkelerde de görülebileceği konusunda uyarıyor. Doğalgaz fiyatlarının son 14 ayın en yüksek seviyelerinde seyretmesiyle birlikte enerji fiyatları, ECB için ciddi bir zorluk oluşturabilir. 2022’deki gibi sert bir artış beklenmese de, doğalgaz depolarındaki miktarın önceki yıllara göre azalması ve Rusya’dan Avrupa’ya Ukrayna üzerinden yapılan doğalgaz sevkiyatının yeni yıl ile tamamen durması, fiyatların yüksek seyretmeye devam edeceği ihtimalini güçlendiriyor.

KRİPTODA GÖZLER 20 OCAK’TA

KRİPTO para piyasasında geçen yıl önemli gelişmeler neticesinde fiyat rekorları kırılırken, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ve kabinesinin politikaları da piyasanın yön bulmasında etkili olacak. 2024 boyunca yaşanan gelişmelerin etkisiyle Bitcoin fiyatı, 107 bin doları aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Bu süreçte Bitcoin’in piyasa değeri 2 trilyon doları, bu ekosistemdeki tüm varlıkların piyasa değeri ise 3.7 trilyon doları aştı. Başkan adaylığı döneminde kripto paraları destekleyici yönde açıklamalarda bulunan Trump, ABD’yi ‘dünyanın kripto merkezi’ yapma sözü vermiş, Trump’ın seçimi kazanmasının ardından kripto para birimleri hızla yükselişe geçmişti. Trump’ın göreve başlaması sonrasında yapacağı açıklamalar ve atacağı adımların, 2025’te kripto para piyasasına etki etmesi bekleniyor.