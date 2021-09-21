  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Piyasalarda 'Evergrande' endişesi artıyor
‹ Önceki Haber New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı Sonraki Haber › Enka İnşaat'tan 184 milyon sterlinlik imza Enka İnşaat'tan 184 milyon sterlinlik imza

Piyasalarda 'Evergrande' endişesi artıyor

21.09.2021 - 09:10
Piyasalarda 'Evergrande' endişesi artıyor | Ekonomi Haberleri

Çinli Evergrande'nin muhtemel iflası konusunda Çin hükümeti müdahalede bulunmazken, piyasalardaki endişe artıyor.

Ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Group'un vadesi gelen borç ödemelerine temerrüt riski artarken, yatırımcılarsa potansiyel küresel domino etkisinin önlenmesi için Çin hükümetinden gelebilecek bir müdahaleyi bekliyorlar.

Analistler her ne kadar Evergrande'nin mali sıkıntılarının 2008 krizinde iflas eden ABD'li yatırım bankası Lehman Brothers'ınkine benzer bir tabloya evrilmesine pek ihtimal vermeseler de, Çin'in bir zamanlar en büyük ikinci gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande'nin muhtemel iflasının yayılma riski finansal piyasalardaki tedirginliği artırdı.

Çinli düzenleyici kurumlar yaklaşık 305 milyar dolar borç ve yükümlülüğü bulunan nakit darboğazındaki Evergrande'nin bankacılık sistemi için tehlike oluşturabileceğini belirterek şirketin Çinli yatırımcılara sattığı tahvillerin kredi notunu düşürmüştü.

Evergrande son günlerde gayrimenkul satışlarının düşmeye devam etmesinden dolayı çapraz temerrüte düşebileceği uyarısında bulunmuş ve bankalar şirketin kredi borçlarını ödeyemeyeceğini düşünerek zarar karşılığı ayırmaya başlamışlardı.

Yatırımcıların kaygılarını dindirmek isteyen Evergrande Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yuan şirket çalışanlarına gönderdiği bir mektupta, şirketin içinde bulunduğu "en kara andan çıkacağı" konusunda emin olduklarını ve gayrimenkul projelerini taahhüt edildiği gibi yerine getireceklerini belirtti.

Çin borsasının resmi tatilden dolayı kapalı olduğu bugün şirketin Hong Kong'daki hisseleri yüzde 7 düştü. Şirket hisseleri dünü yüzde 10 kayıpla kapatmıştı.

Çin'in devlet destekli Global Times gazetesinin baş editörü, Evergrande'nin "batmayacak kadar büyük" olduğu varsayımıyla devletin kurtarma paketine bel bağlamaması gerektiği konusunda uyarmıştı. Ancak Çin hükümeti şu ana kadar Evergrande krizi konusunda sessizliğini koruyor.

Eğer Evergrande Perşembe günü 83.5 milyon dolarlık kupon taksiti gelecek Mart 2022 vadeli tahvil ödemesini ve 29 Eylül'de 47.5 milyon dolarlık kupon taksiti gelecek Mart 2024 vadeli tahvil ödemesini itfa tarihlerinden itibaren 30 gün içinde yapamazsa bu tahvilleri temerrüte düşmüş olacak.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 1,58% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.393
8,6396 Değişim: 0,14%
Düşük 8,6023 22.09.2021 Yüksek 8,6658
Açılış: 8,6272
10,1384 Değişim: 0,21%
Düşük 10,0882 22.09.2021 Yüksek 10,1821
Açılış: 10,1172
493,55 Değişim: 0,26%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 494,81
Açılış: 492,25
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.