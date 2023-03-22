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Piyasalar Fed'e odaklandı! Tüm gözler saat 21:00'i bekliyor

22.03.2023 - 08:28 | Son Güncelleme :
Piyasalar Fed'e odaklandı! Tüm gözler saat 21:00'i bekliyor | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed faize ilişkin kararını bugün açıklayacak. Küresel piyasalar Fed'e odaklanırken faiz artırım hızında düşüş bekleniyor.

Küresel piyasalar Fed'in faiz adımına odaklandı. ABD'de başlayan bankacılık krizi Avrupa'ya sıçradı ve bankacılık sektörü karamsar günlerden geçiyor.

ABD'li Signature ve Silicon Valley Bank battı. Mevduatlar garanti altında olsa da tahvil ve hisse sahipleri mağdur oldu.

Avrupa'da ise Credit Suisse zor durumda kalıp önce İsviçre Merkez Bankası'ndan 50 milyar İsviçre Frangı aldı ancak bu da durumu kurtaramadı ve UBS'e satıldı.

Böyle bir ortamda ekonomistler Fed'in yüksek faiz artırımlarında bulunmasının piyasanın dengesini iyice bozacağını, bankacılık sistemini zora sokacağını belirtti.i

FAİZ YÜZDE 4,75 SEVİYESİNDE

Fed faizi en son yüzde 4,75 seviyesine yükseltmişti. Fed'den bu akşamki toplantı sonrasında faizin 25 baz puan artarak yüzde 5'e çıkması bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell geçtiğimiz faiz toplantılarının ardından yaptığı açıklamalarda verilerin iyi gelmesine rağmen enflasyonda keskin bir düzelme olmadığını ve faiz artırımlarının enflasyon yüzde 2 hedefine düşene kadar devam edebileceğini söylemişti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu akşamki yapacağı açıklama ile altın, döviz, kripto para ve faizlere ilişkin hareketlilik olması bekleniyor.


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