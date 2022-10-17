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Piyasa değerimiz 450 milyon dolara ulaştı

17.10.2022 - 09:57 | Son Güncelleme :
Piyasa değerimiz 450 milyon dolara ulaştı | Ekonomi Haberleri

Kamu sigorta şirketlerinin birleşmesinin ardından Türkiye Sigorta’nın iki yıllık kurumsal performansını değerlendiren Genel Müdür Atilla Benli, şirketin piyasa değerinin 450 milyon dolara ulaştığını belirterek, “Küçük yatırımcıyı korumak için geri alım programı açıklayan tek şirketiz, 6.1 milyon adet geri alım yaptık” dedi.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, şirketin piyasa değerinin 450 milyon dolara ulaştığını, yılbaşından bu yana şirket hisselerinin yüzde 50 değer kazandığını açıkladı. Benli, son bir yılda bir milyar liranın üzerinde temettü dağıttıklarını da söyledi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye Sigorta’nın iki yıllık kurumsal performansını değerlendirmek üzere düzenlenen toplantıda konuşan Atilla Benli, kamu sigorta şirketlerinin birleşmesinin ardından geçen iki yıllık süreci değerlendirdi. Halka açık şirket olarak Türkiye Sigorta’nın piyasa değerini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Benli, “Türkiye Sigorta’nın piyasa değeri 450 milyon dolara ulaştı. Türkiye Sigorta olarak en değerli halka açık sigorta şirketiyiz. Yılbaşından bu yana da hissemiz yüzde 50’nin üzerinde değer kazandı. Kurulduğu ilk yıldan itibaren temettü ödeyen, hissedarlarımız olan küçük yatırımcıyı korumak için geri alım programı açıklayan tek şirketiz. Son iki yılda 1 milyar liranın üzerinde temettü dağıttık. Pay geri alımında da 6.1 milyon adet geri alım yaptık. 35 milyona kadar da geri alım yapma yetkimiz var. Yatırım kuruluşları da bunu görüyor ve 5 yatırım şirketi hisse senetlerimiz için al tavsiyesinde bulunuyor” dedi.


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