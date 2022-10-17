  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Kısa vadeli dış borç stoku yükseldi
‹ Önceki Haber Piyasa değerimiz 450 milyon dolara ulaştı Piyasa değerimiz 450 milyon dolara ulaştı Sonraki Haber › Otomotiv üretimi yüzde 4 yükseldi Otomotiv üretimi yüzde 4 yükseldi

Kısa vadeli dış borç stoku yükseldi

17.10.2022 - 10:12
Kısa vadeli dış borç stoku yükseldi | Ekonomi Haberleri

Kısa vadeli dış borç stoku, Ağustos sonu itibarıyla 2021 yıl sonuna göre yüzde 13,6 oranında artışla 138,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri’ni paylaştı. Buna göre, Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2021 yıl sonuna göre yüzde 13,6 oranında artışla 138,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,2 oranında artarak 55,6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 15,4 oranında artarak 50,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,8 oranında azalarak 10,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 9,2 oranında artarak 16,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 14,4 oranında artışla 17,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 11,7 oranında artışla 10,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 17,5 oranında artarak 45,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

##$HABER_1475009$##

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 yıl sonuna göre yüzde 13,6 oranında artarak 25,2 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 10,9 oranında artarak 81,3 milyar dolar oldu.
Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 13,3 oranında artarak 71,9 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 14,1 oranında artarak 65,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2021 yıl sonunda 460 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2022 Ağustos sonu itibarıyla 360 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 109 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2022 Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 46,2’si dolar, yüzde 26,1’i Euro, yüzde 8,6’sı TL ve yüzde 19,1’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2022 Ağustos sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 185,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 16 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,9, Merkez Bankası’nın yüzde 17, özel sektörün ise yüzde 63,1 oranında paya sahip olduğu gözlendi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.848 Değişim: 6,08% Hacim : 94.066 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 3.641 17.10.2022 Yüksek 3.854
Açılış: 3.641
18,5743 Değişim: -0,03%
Düşük 18,5304 18.10.2022 Yüksek 18,6398
Açılış: 18,58
18,2889 Değişim: -0,02%
Düşük 18,2368 18.10.2022 Yüksek 18,3378
Açılış: 18,292
984,91 Değişim: -0,18%
Düşük 983,37 18.10.2022 Yüksek 989,45
Açılış: 986,67
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.