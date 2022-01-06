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Philip Morris, Türkiye'deki bağlı ortaklıklarının hissesini satın aldı

06.01.2022 - 09:39
Philip Morris, Türkiye'deki bağlı ortaklıklarının hissesini satın aldı | Ekonomi Haberleri

Philip Morris, Türkiye’deki bağlı ortaklıklarının kalan yüzde 25'lik hissesini Sabancı Holding'den satın aldı.

Philip Morris International (PMI), Philsa ve PMSA hisselerinin kalan yüzde 25'ini satın aldı. PMI, 1990'ların başındaki kuruluşlarından bu yana PHILSA ve PMSA’nın yüzde 75 ile çoğunluk hissedarı konumundaydı. Bu işlem sonucunda PMI, bağlı ortaklıkları aracılığıyla, hisselerin yüzde 100'üne sahip oldu.

Şirket açıklamasına göre, Rekabet Kurulu onayını takiben hisse devri 5 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirildi ve aynı tarihte 2 milyar 747 milyon TL’ye karşılık gelen satın alma bedeli ödendi. PMI Orta Doğu, Afrika ve Duty Free Başkanı Drago Azinovic, “1990'lı yılların başından bu yana çok başarılı bir ortaklık ilişkisi kurduğumuz Sabancı Yönetimine en derin teşekkürlerimizi sunarız. Yenilik, kalkınma ve dijital dönüşüm en büyük önceliğimiz. Söz konusu satın alma işlemi PMI'ın Türkiye'nin geleceğine ve ekonomisine olan güvenini ve bağlılığını yansıtmaktadır. Dünyanın 70 ülkesindeki milyonlarca sigara tüketicisi için olduğu gibi, Türk yetişkin sigara tüketicilerine de daha iyi alternatifler sunma arzumuz devam etmektedir” dedi.


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