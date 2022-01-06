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Dolar fiyatlarında son durum

06.01.2022 - 10:12 | Son Güncelleme :
dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 6 Ocak güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 13.77 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 15.58 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 13.56 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 13.71 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne hafif yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 13.5910 TL seviyesini, en yüksek ise 13.8780 TL seviyesini görürken; kur saat 10:03 itibarıyla 13.7785 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 15.7050 TL'yi görürken; şu dakikalarda 15.5834 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 18.6679 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.13 oranında yükselişle 96.30 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1293 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23.93 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 22.26 seviyesinde bulunuyor.

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