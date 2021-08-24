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Pfizer'den dev satın alma

24.08.2021 - 09:02
Pfizer'den dev satın alma | Ekonomi Haberleri

Pfizer, kanser ilacı geliştiricisi Trillium'u 2,26 milyar dolara satın alacak.

ABD'li ilaç firması Pfizer, kansere karşı yenilikçi tedaviler üzerinde çalışan Kanadalı ilaç üreticisi Trillium Therapeutics şirketini 2,26 milyar dolara satın alacağını duyurdu. Pfizer'dan yapılan açıklamada, şirketin Trillium'u satın almak için anlaşmaya vardığı bildirildi.

Açıklamada, geçen yıl Trillium'dan 25 milyon dolarlık hisse satın alan Pfizer'ın, hisse başına 18,50 dolar nakit ödeyerek şirketi alacağı kaydedildi.

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Anlaşma kapsamında Pfizer'ın halihazırda kendisine ait olmayan hisseler için toplamda 2,26 milyar dolar ödeyeceği belirtilen açıklamada, bunun Trillium'un 60 günlük ağırlıklı fiyat ortalamasının yüzde 118 primlenmesi anlamına geldiği bildirildi.

Açıklamada, Trillium'un portföyünde, hastaların bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tespit ve yok etme yeteneğini geliştirmek için tasarlanmış biyolojik ürünler bulunduğu aktarıldı.


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