Petrolde vanalar açılıyor | Ekonomi Haberleri

Küresel ekonomideki gelişmeler, savaş ve pandemi sonrası yavaş ilerleyen toparlanma nedeniyle, petrol piyasası dikkatleri üzerinde tutmaya devam ediyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Biden’ın ziyareti sırasında, ülkesinin petrol üretim kapasitesini 1 milyon varil arttırarak günlük 13 milyon varile çıkaracaklarını açıkladı. Libya ise güvenlik sorunları nedeniyle krizin sona erdiğini ve petrol ihracatının yeniden başladığını duyurdu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi sonrası yavaş toparlanma, resesyon ve dolar endeksindeki yükselişin petrol fiyatları üzerindeki etkisi devam ediyor. Petrol piyasasına ilişkin geçtiğimiz hafta Biden’ın Suudi Arabistan ziyareti yakından takip edilirken, Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) Petrol Piyasası Raporu’na göre, küresel petrol üretimi haziranda bir önceki aya göre, günlük 690 bin varil artarak 99 milyon 500 bin varile ulaştı. Üretim artışında ise Rusya, ABD ve Kanada’nın yüksek üretimi etkili oldu.

Son olarak Körfez’den gelen açıklamada ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin petrol üretim kapasitesini 1 milyon varil arttırarak günlük 13 milyon varile çıkaracaklarını açıkladı. Veliaht Prens, petrol üretim kararına ilişkin net bir takvim açıklamasa da Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada bu konuyla ilgili olarak 2027 yılını işaret etmişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ ülkeleri de geçtiğimiz haftalarda, petrol üretimini ağustos ayında günlük 648 bin varil artırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

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BIDEN ZİYARETİ

Brent petrol fiyatında geçtiğimiz hafta, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana en düşük seviyeler görülürken; uzmanlar, BAE ve Suudi Arabistan dışında hiçbir ülkenin kapasite arttıramayacağına ve özellikle brent petrolde yıl içinde 130 dolarların test edilebileceğine dikkat çekiyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği tarihi ziyaret de bu anlamda yakından takip ediliyor. ABD’de yükselen fiyatlara ilişkin rahatsızlık her geçen gün artarken, ABD hükümeti de benzin fiyatlarını düşürmenin çözüm yollarını arıyor. Kâr amacı gütmeyen, Washington DC merkezli Brookings Enstitüsü’ne göre, ABD’de çoğu kişi Suudi Arabistan’a yapılan ziyaretin asıl nedeninin, pompa fiyatlarını düşürme amacı olduğunu düşünüyor.

LİBYA GERİ DÖNDÜ

Rusya’nın savaştan geri adım atmaması ve Batı’nın da Rusya’nın petrol kazançlarını engelleme çabaları devam ederken, önümüzdeki dönemde liderlerin petrol piyasasını yönetme yolundaki uğraşlarının devam etmesi bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre, petrol talebinde bu yıl günlük 36 milyon 572 bin varille Asya Pasifik Bölgesi’nin başı çekmesi; bu bölgeyi 30 milyon 935 bin varille Amerika kıtası ve 14 milyon 218 bin varille Avrupa’nın izlemesi öngörülüyor. Petrol piyasasında küresel anlamda hareketlilik sürerken, bir diğer haber de Libya’dan geldi. Nisan ayından bu yana güvenlik sorunları nedeniyle petrol sahalarındaki üretimde ve petrol ihraç edilen limanlardaki faaliyetlerde aksaklıkların görüldüğü ülkede, krizin sona erdiği ve petrol ihracatının yeniden başladığı ifade edildi.

BENZİN FİYATLARINDA İNDİRİM BEKLENTİSİ

Geçtiğimiz bir haftada brent petrol, en yüksek 107.1 dolara çıkarken, en düşük 99.1 dolar seviyesine indi. Uluslararası piyasalardaki hareketliliğin benzin fiyatlarında da etkisini göstermesi ve son olarak 14 Temmuz’da yapılan indirimin ardından bugün de benzin fiyatlarına 96 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre söz konusu indirim gerçekleşirse, benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23.66 TL’den 22.70 TL’ye; Ankara ve İzmir’de 23.78 TL’den 22.82 TL’ye düşebilir.

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