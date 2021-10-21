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Petrol fiyatları geriledi

21.10.2021 - 09:56
Petrol fiyatları geriledi | Ekonomi Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,44 dolardan işlem görüyor.

Dün 85,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,82 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 85,44 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,22 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, 85 dolar üzerinde tutunmaya devam ederken küresel ekonomik toparlanmayla artan talep ve düşük arz kaynaklı dengesizlik fiyatları baskılıyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'de beklentinin altındaki ekonomik veriler de küresel ekonomik toparlanmanın yavaşlayacağı yönündeki algıyı kuvvetlendirerek fiyatlar üzerinde etkili oldu.

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Hafta başında açıklanan verilere göre, Çin ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde elektrik kesintileri, arz dar boğazları ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkileri sonucu yüzde 4,9 ile son bir yılın en düşük büyümesini kaydetmişti.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş ise fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 400 bin varil (yüzde 0,1) azalarak yaklaşık 426 milyon 500 bin varil olduğunu açıkladı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 5 milyon 400 bin varil (yüzde 2,4) azalışla 217 milyon 700 bin varile geriledi. Ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüş talebin büyüdüğü görüşlerini destekliyor.

Artan doğal gaz ve kömür fiyatlarının elektrik üretiminde petrol kullanımını teşvik etmesiyle talebin yükseleceği öngörüleri de fiyatları destekliyor.

Uzmanlar, küresel piyasalarda arz-talep dengesizliğinden kaynaklı dalgalanmanın devam edeceğini, bunun da fiyatları bu yıl içinde 90 dolar seviyesine kadar yükseltebileceğini öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,68 ile 85,91 dolar aralığının direnç, 85,32 ile 85,19 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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