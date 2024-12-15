Petlas ‘Kara Liste’ye alınan yöneticisini azletti

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Verilen bilgilere göre ‘business class’ta oturan Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan, diğer yolcuları rahatsız etmeye başlayınca kabin ekibi alkol servis etmeme kararı aldı. Özcan yanındaki yolcu yer değiştirmek isteyince ise olay çıkardı. Kontrol edilemeyen Özcan, kabin ekibi tarafından İstanbul’a iniş yapılana kadar kelepçeli olarak bekletildi. İnişten sonra havalimanı polisine teslim edildi.

Uçaktaki tartışma anları yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde Abdulkadir Özcan’ın başka bir yolcuya, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adımım, ben Türkiye’yi satın alırım. Gel buraya. Sen kimsin?” diyerek tehditler savurduğu anlar ve kabin ekibinin Abdulkadir Özcan’ı sakinleştirme çabası dikkat çekti. Olayın ardından Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilen yolcu kara listeye alınmıştır” ifadelerini kullandı.

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PETLAS’TAN AÇIKLAMA

Petlas da X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “13 Aralık 2024 tarihinde THY uçağında Yönetim Kurulu Üyemiz Abdülkadir Özcan’ın adının geçtiği olayı üzüntüyle karşıladık. Bu olay hem ailemizin hem de şirketimizin değerlerine aykırıdır ve sebebi ne olursa olsun savunulacak hiçbir yönü yoktur. Tüm Türkiye kamuoyundan özür diler, konuyla ilgili şirket içinde gerekli kararların en kısa sürede uygulanacağını bilginize sunarız” denildi. Kısa süre sonra gelen ikinci açıklamada ise “14.12.2024 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyemiz Abdulkadir Özcan’ın Petlas Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ yönetim kurulu üyeliğinden azline karar verilmiştir” denildi.