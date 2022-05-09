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Petkim'den 1,8 milyar TL kâr

09.05.2022 - 12:23
Petkim'den 1,8 milyar TL kâr | Ekonomi Haberleri

Yılın ilk çeyreğinde 1,8 milyar TL net kâr elde eden Petkim, global etkilere rağmen üretimine ara vermeden devam etti.

Türkiye’nin en büyük dış yatırımcılarından biri olan SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim, 2022 yılının ilk çeyreğini 1,7 milyar TL brüt, 1,8 milyar TL net kârla kapadı. Şirket, küresel çapta jeopolitik risklere rağmen ilk çeyrekte gösterdiği yönetim başarısı, verimlilik artırıcı çalışmalar ve STAR Rafineri’nin kesintisiz hammadde desteğiyle bu yıla da iyi başladı.

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Yapılan açıklamaya göre, 2022’nin ilk çeyreğinde kur korumalı mevduat sisteminin de etkisiyle nakit pozisyonunu güçlendirmeyi başaran şirket, maliyet artışlarına rağmen üretimine ara vermeden devam etti. İlk 3 aylık dönemde 11,4 milyar TL satış geliri elde eden şirket, ticari satışlarının payı da toplam satışlar içinde yüzde 33’e ulaştı. Şirket bu zorlu süreçte tahakkuku gerçekleşen 258 milyon TL’lik kurumlar gelir vergisi ile ülke ekonomisi için de finansal değer üretmeye devam etti.


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