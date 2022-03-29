  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Petkim 'İhracatın Yıldızları' listesinde ilk sırada
‹ Önceki Haber Hizmet üretici fiyat endeksi yüzde 78 yükseldi Hizmet üretici fiyat endeksi yüzde 78 yükseldi Sonraki Haber › Altın yatırımcısının gözü İstanbul'daydı! İşte 3 senaryo Altın yatırımcısının gözü İstanbul'daydı! İşte 3 senaryo

Petkim 'İhracatın Yıldızları' listesinde ilk sırada

29.03.2022 - 11:48
Petkim 'İhracatın Yıldızları' listesinde ilk sırada | Ekonomi Haberleri

Petkim, 2021 yılında Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre tüm sektörlerin değerlendirildiği “İhracatın Yıldızları” listesinde ilk sırada yer aldı. 2021’de ihracattaki önemini koruyan şirket, 810,9 milyon dolarlık ihracat geliri elde etti.

SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petkim, Ege İhracatçı Birlikleri’nin (EİB) açıkladığı geleneksel “İhracatın Yıldızları” listesinde tüm sektörler kategorisinde ilk sırada yer aldı. Şirket, iki yıldır devam eden pandemi süreci ve kısıtlamalara rağmen üretimlerinin aksamaması için yerli üreticilerin ihtiyaçlarına öncelik verdi. Şirket, uzun yıllardır tekrarlandığı gibi 2021 yılında da Ege Bölgesi’nin ihracat şampiyonu oldu. Şirket, 2021 sonunda dolaylı ve doğrudan toplam 810,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

SOCAR Türkiye’nin bir diğer iştiraki olan STAR Rafineri entegrasyonu ile sağlanan sinerjiyle üretimini sürdüren Petkim, 2020 gibi 2021 yılında da hijyen ihtiyacının artması ve özellikle ambalaj malzemelerine olan talebin devam etmesi ile kapasite kullanım oranını 2020’deki yüzde 87,9’dan 2021’de yüzde 92,6’ya yükseltti. Şirket ayrıca, 2021 yılını 5,5 milyar TL net kâr rekoruyla kapattı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.207 Değişim: 1,57% Hacim : 41.461 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.182 29.03.2022 Yüksek 2.220
Açılış: 2.182
14,5851 Değişim: 0,09%
Düşük 14,5332 30.03.2022 Yüksek 14,6007
Açılış: 14,5727
16,1859 Değişim: 0,00%
Düşük 16,1459 30.03.2022 Yüksek 16,2125
Açılış: 16,1853
899,91 Değişim: 0,06%
Düşük 897,00 30.03.2022 Yüksek 901,82
Açılış: 899,35
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.