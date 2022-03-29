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Hizmet üretici fiyat endeksi yüzde 78 yükseldi

29.03.2022 - 11:43
Hizmet üretici fiyat endeksi yüzde 78 yükseldi | Ekonomi Haberleri

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 78,09, aylık yüzde 3,78 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,78, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,85 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ YILLIK YÜZDE 101,45 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 101,45, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 60,00, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 35,04, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 190,51, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 37,98, idari ve destek hizmetlerde yüzde 58,18 artış gerçekleşti.

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ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ AYLIK YÜZDE 4,74 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 4,74 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,15 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 4,11 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,08 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,76 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 2,49 artış gerçekleşti.

YILLIK H-ÜFE'YE GÖRE 21 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 6 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış; telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 15,79, hukuk ve muhasebe hizmetlerinde yüzde 22,79, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetlerinde yüzde 26,47 olarak gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 190,51, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 190,21, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 132,03 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK H-ÜFE'YE GÖRE 16 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 11 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

H-ÜFE'de hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 0,45, bilgi hizmetleri yüzde 0,23, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,08 ile aylık azalış gösteren alt sektörler oldu. Buna karşılık posta ve kurye hizmetleri yüzde 7,90, programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 7,03, kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı hizmetleri yüzde 6,18 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.


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