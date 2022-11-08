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Petkim’den 5,8 milyar lira net kâr

08.11.2022 - 13:39 | Son Güncelleme :
Petkim’den 5,8 milyar lira net kâr | Ekonomi Haberleri

Petkim, 9 aylık dönemi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 5,8 milyar lira net kârla tamamladı. Kar marjlarındaki azalmaya ve hammadde fiyatlarındaki artışa rağmen şirket, güçlü nakit pozisyonunu korudu ve bütüncül bakış açısına sahip etkili planlama sayesinde karlılığını artırdı.

SOCAR Türkiye’nin grup şirketlerinden Petkim, yılın 9 aylık dönemini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 5,8 milyar lira net kârla kapattı. Yapılan açıklamaya göre, şirketin dört yılda bir yaptığı planlı bakım duruşunun kar marjlarının düştüğü dönemde gerçekleştirilmesiyle karlılık korunmuş oldu. Geçen yılın 9 aylık döneminde 19,2 milyar lira olan net satışlar bu yılın aynı döneminde yüzde 109 artışla 40,0 milyar liraya yükseldi.

Şirket, yılın ilk çeyreğinden itibaren tüm dünyada düşen kar marjlarının ve petrokimya hammadde fiyatlarının artışını, STAR Rafineri entegrasyonu ile etkin planlama ve optimizasyon çalışmaları sayesinde avantaja çevirdi. Üçüncü çeyrekte şirket, Kur Korumalı Mevduat enstrümanının da katkısıyla 2023 yılında gerçekleşecek Eurobond itfasına hazırlık olarak nakit pozisyonunu güçlendirdi.

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ŞİRKETTE YATIRIMLARA BU DÖNEMDE DE DEVAM EDİLDİ

9 aylık dönemde üretim gücünün sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 1,7 milyar TL yatırım yapıldı. Daha önceki dönemlerde sadece sahada üretim ve bakım işlerinde uygulanan Çevik Dönüşüm Modeli, üçüncü çeyrekte SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi’nin idari birimlerde dahil olmak üzere bütün fonksiyonlarında uygulamaya alındı. Çevik dönüşümün etkileri güvenilirlik, bütünlük, iş sağlığı ve güvenliği, verimlilik ve çalışan motivasyonunda artış olarak görüldü. Rafineri ve Petrokimya İş Birimi’nde Çevik İş Modeli’ne geçiş ile takımlar, fonksiyon hedefleri etrafında birleşmek yerine şirkete katılan değeri optimize etmeyi sağlayacak ortak amaçlar etrafında birleştiler. Bu sayede SOCAR Türkiye’de hedeflenenin üzerinde yüzde 2-3 kapasite artışı gerçekleştiği gibi, proses parametre değişkenliklerinde azalma gözlemlendi. Çevik İş Modeli’ne geçiş ile birlikte çalışan ekiplerin motivasyonunda kısa bir sürede yüzde 5 artış olduğu görüldü.


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