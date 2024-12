Perakendede yılbaşı bereketi

Haberin Devamı

Yeni yıl ruhu sokaklarda ve dükkânlarda hissedilmeye başlandı. Yılbaşının vazgeçilmez geleneği olan hediye ve ev süslemesi için vatandaş da hazırlıklarını hızlandırdı. Çeşit çeşit ve renk renk süsler dükkânlarda tüketicinin beğenisine sunuluyor. Hediye ve süs eşyaları denilince de akla ilk Eminönü geliyor. Biz de önce çarşı-pazardaki fiyatları ve alışveriş yoğunluğunu görmek için Eminönü’nü gezdik. İzlenimlerimize göre çarşı bu yıl da hareketli, dükkânlar yoğun. Yılbaşı alışverişi telaşı özellikle yılbaşı ağacı süslerinde ve hediyelik eşyalarda hissediliyor.

HEDİYELİKLER 50 LİRADAN BAŞLIYOR

Tahtakale’de özellikle yılbaşı ağacı süsleri daha çok talep görüyor. Bulabildiğimiz en uygun fiyatlı yılbaşı ağacının fiyatı 250 liraydı; ancak büyüklüğüne ve kalitesine göre 6 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ağaç süslerinin paketi ise 100 liradan başlıyor, çeşidine göre 850 liraya kadar çıkıyor. Şark Han’da ise hediye alternatifleri daha çok. 50 liraya yılbaşı konseptli minik anahtarlıklar, 75 liraya mumlar ya da 100 liraya kar küreleri alınabilirken, 10 bin liraya yılbaşı konseptli sokak lambaları veya 30 bin liraya ‘Noel Baba’lı büyük biblolar da bulunabiliyor. Esnaf, yılbaşı alışverişlerinde en çok kar küreleri ve yılbaşı kupalarının alındığını belirtirken, uygun fiyatlılara talebin daha çok olduğunu vurguladı.

UCUZUNU VATANDAŞ PAHALISINI OTEL ALIYOR

Şark Han’da konuştuğumuz mağaza yetkilisi, kasımdan beri alışverişlerde hareketlilik olduğunu söyledi. Esnaf, “Geçtiğimiz sene daha geç açmıştık sezonu. Bu sene talep olunca ürünleri erken getirdik. Ağaç süsü, bardak, tabak, kar küreleri alınıyor. Uygun fiyatlı ürünler daha hızlı gidiyor, pahalı olanları ise oteller veya restoranlar alıyor” dedi.

FİYATLAR YILLIK ÜÇ KAT ARTIŞ GÖRDÜ

Çarşı esnafı Mehmet Soysal ise enflasyonist ortamdan dolayı yaşanan fiyat artışlarının ister istemez satışlara da yansıdığını söyledi. “Vergilerden dolayı yılbaşı alışverişlerinde düşüş var. Geçen seneye göre fiyatlar 1’e 3 arttı. Geçtiğimiz seneye göre daha fazla ürün geldi ama satışlar hareketli değil. Genelde ucuz ürün alınıyor, 100 liralık küreler çok tercih ediliyor. Hediyelik eşyalarda ortalama fiyat 500 lira” şeklinde konuştu.

AJANDANIN YERİNİ POWER BANK, USB, TERMOS ALDI

Her yıl olduğu gibi yeni yıl zamanı şirketler de çalışanlarına özel hediye paketleri hazırlıyor. Yılbaşı hediyesi olarak akla ilk ajanda geliyor. Ancak ajandaya olan talep her geçen yıl azalıyor. Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTURK) Başkanı Mehmet Yücetürk, “Ajandaya olan talep her geçen yıl azalmakla beraber teknolojik ürünlere olan kayış da ayın oranda artmakta. Lakin ajanda da hiç talep görmüyor değil; yerini, gücünü koruduğu kuruluşlar var. Ajanda fiyatları geçen yıla oranla yüzde 40 arttı. Yeni nesil hediyeliklere bakıldığında ajanda yerine artık daha çok power bank, USB bellek, termos, mug gibi ürünlerin terci edildiğini görüyoruz. Ayrıca özel hazırlanmış setler, çikolata gibi yenilebilir hediyeler de revaçta” dedi. Promosyon sektörünün yıllık hacminin 100 milyar TL olduğunu belirten Yücetürk, “Bu rakam Türkiye’deki 12 aylık dönemi kapsıyor. Türkiye’de yılbaşı promosyon siparişleri yılın son üç ayında verilir. Dernek olarak beklentimiz, üç aylık süreçte 30 milyar TL’lik bir işlem hacmini yakalamak” diye konuştu.

BU YIL HEDİYEDE ELEKTRONİK VE KOZMETİK ÖNDE

Sektör temsilcileri, mağazalarda yılbaşı alışverişi nedeniyle aralık ayının ikinci yarısının da hareketli geçmesini bekliyor. E-ticaretteki alışveriş yoğunluğunu değerlendiren IdeaSoft CEO’su Seyhun Özkara, “E-ticaret satışlarında Black Friday’de görülen yüzde 65’lik artış trendinin yılbaşı döneminde de devam edeceğini görüyoruz. Özellikle aralığın son iki haftasında yoğun bir alışveriş trafiği oluşturacağını düşünüyoruz. Yılbaşı alışverişinde en çok; elektronik ürünler, moda ve kozmetik kategorilerine talep var” dedi.

Özkara, ortalama sepet tutarlar hakkında da bilgi verdi. Buna göre bu yıl ortalama bin 500 TL’lik hediye sepetleri ağırlıkta olacak. Özkara “Firmaların yıllık satışlarının yaklaşık yüzde 2-3’ünü tek günde gerçekleştirdikleri Black Friday verileri ışığında, yılbaşı döneminin daha uzun bir süreye yayılması nedeniyle, e-ticaret satışlarının yıllık cironun yüzde 4-5’ine ulaşacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.