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Perakende yasasıyla yeni destekler yolda

21.09.2022 - 09:58
Perakende yasasıyla yeni destekler yolda | Ekonomi Haberleri

AK Parti, perakende yasası hazırlıklarını hızlandırdı.

Hürriyet gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre; edinilen bilgilere göre, ekim ayında Meclis gündemine getirilmesi planlanan yasa teklifinde ana tedarikçilere yeni destekler verilmesi planlanıyor. Düzenleme ile perakendedeki yayılımı hızlandıracak adımlar da atılacak. Bunların yanı sıra, küçük esnafın ticari alanı da korunacak. Bu kapsamda, işletmelerle küçük esnafın bir arada olacağı alanlara mesafe şartı getirilecek. Yine, piyasada yer almak isteyen aktörlerin gelişimi de desteklenecek. Yurt dışına açılımları için imkan ve teşvikler verilecek. Tedarik zincirindeki akışı hızlandıracak aktörlerin güçlenmesini sağlanacak.

ÖNCEDEN MÜDAHALE

Bununla beraber piyasanın düzenlenmesine yönelik Rekabet Kurumu’na yeni yetkilerin getirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, Rekabet Kurumu, zincir marketlere rekabeti bozan adımlar atmadan önceden müdahale edebilecek. AK Parti kurmayları, “Tedarik zincirindeki akışı hızlandıracak aktörlerin güçlenmesini sağlayacağız. Tedarikçilere birtakım destekler sağlayacağız. Perakende aktörlerinin kar marjını daraltacak, ancak piyasa sirkülasyonu devam edecek bir düzenleme olacak. Küçük esnafın alanını da koruyacağız. Aktörlerin hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki gelişimine katkı sağlayacağız” dedi. Öte yandan, AK Parti eylül başında sektör temsilcileriyle bir araya gelmişti. Bu kapsamda, Meclis’in açılmasının ardından AK Parti, sektör temsilcileri ve STK’larla yeniden bir araya gelerek, düzenlemeye son şeklini verecek.


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