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Perakende satış hacmi yüzde 2,5 arttı

13.05.2022 - 13:08
Perakende satış hacmi yüzde 2,5 arttı | Ekonomi Haberleri

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı perakende satış endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,7 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 12,4 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 0,3 ARTTI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,1 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,1 azaldı.

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PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 90,5 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 80,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 79,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 150,5 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 7,6 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 7,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 10,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,4 arttı.


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