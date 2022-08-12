Perakende satış hacmi yıllık yüzde 5,5 arttı | Ekonomi Haberleri

Perakende satış hacmi, 2022 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 11,4 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 11,8 azaldı.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 0,7 AZALDI

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,8 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 9,6 azaldı.

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PERAKENDE CİRO YILLIK YÜZDE 119,1 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 119,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 107,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 100,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 203,6 arttı.

PERAKENDE CİRO AYLIK YÜZDE 8,4 ARTTI

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 8,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,8, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 12,3 arttı.

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