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Penta Teknoloji cirosunu yüzde 67 artırdı

08.11.2022 - 16:51 | Son Güncelleme :
Penta Teknoloji cirosunu yüzde 67 artırdı | Ekonomi Haberleri

Penta Teknoloji, 2022 yılının ilk dokuz aylık döneminde konsolide cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artırarak 6,4 milyar TL’ye yükseltti.

Penta Teknoloji, 2022 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu. Penta Teknoloji’nin yılın ilk dokuz aylık döneminde konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artışla 6,4 milyar TL oldu. Aynı dönemde brüt kârını 487,8 milyon TL’ye yükselten Penta Teknoloji’nin FAVÖK’ü 360 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 5,6 olarak gerçekleşti. 

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“DİJİTALLEŞME SÜRECİ BÜYÜMEMİZE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR”

2022 yılı üçüncü çeyrek rakamlarını değerlendiren Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal şunları söyledi: “Dünyada ve ülkemizde ivme kazanan dijitalleşme süreci, şirketimizin büyüme dinamiklerine olumlu katkı sağlıyor. Penta Teknoloji olarak bilişim sektöründe sermaye, pazar büyüklüğü ve kârlılık açısından hızlı büyümemizi yılın üçüncü çeyreğine de taşıdık. Bilindiği gibi en temel ürünlerden en karmaşık çözümlere kadar, iş ortaklarımıza tüm katmanlarda birbirinden değerli teknolojik araçlar sunuyoruz. Dünyanın öncü yazılım ve donanım markalarını Penta Teknoloji çatısı altında toplayarak; e-ticaret platformlarından teknoloji marketlerine, bireysel tüketici ürünlerinden kamu kurumlarına ve kurumsal şirketlere kadar teknolojinin tüketiciyle buluştuğu her noktada varlık gösteriyoruz. Şirketimizi daha da büyütmek ve ülkemizin dijital dönüşüm vizyonuna katkı sağlamak adına attığımız her adımda, sürdürülebilir başarımızı devam ettirmeyi hedefliyoruz.” 


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