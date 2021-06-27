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Pegasus Hava Yolları'na 2 ödül

27.06.2021 - 10:11
Pegasus Hava Yolları'na 2 ödül | Ekonomi Haberleri

Pegasus Hava Yolları, Airfinance Journal Ödülleri 2020 kapsamında "Yılın JOLCO Bazlı Finansal Kiralama Anlaşması" ve "Yılın Hava Yolu Hazine Ekibi" kategorilerinde 2 ödüle layık görüldü.

Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre şirkete, dünyanın önde gelen havacılık yayınlarından Airfinance Journal tarafından her sene gerçekleştirilen Airfinance Journal Ödülleri kapsamında 2 ödül verildi.

Şirketin bir Airbus A321neo model uçak teslimatı kapsamında 55 milyon avroluk Jolco finansmanı sağlaması, işlemin yapısı itibarıyla yenilikçi oluşu ve bir üreticinin üretim hattından tamamen uzaktan teslim edilen ilk uçak olması sebebiyle "Yılın JOLCO Bazlı Finansal Kiralama Anlaşması" ödülüne layık görüldü.

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Pegasus Hava Yolları Uçak Finansman Ekibi ise sigorta destekli finansman ürünü Balthazar finansmanları, ECA destekli finansmanlar, yeni teslimatlar için JOLCO finansmanları gibi farklı yapıları kapatarak finansman kanalını çeşitlendirmede başarılı oldu. Ayrıca Boeing 737-800'lerin bazılarının satış ve geri kiralama piyasası yoluyla çıkışını da sağlayan ekip, bu başarılı çalışmalar çerçevesinde "Yılın Hava Yolu Hazine Ekibi" ödülünü aldı.


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