Pazar daraldı tempo sürdü... Otomotiv pazarı yılı 68 bin 654 adetlik satışla açtı

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2024 yılını 1.2 milyon adedin üzerinde satışa ulaşarak tarihi rekorla kapatan otomotiv pazarı, 2025 yılına daralarak başladı ancak talepte büyük bir düşüş yaşanmadı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) dün yayınladığı verilere göre, ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 13.9 daralarak 68 bin 654 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 12.6 azalarak 55 bin 944 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde yüzde 18.8 azalarak 12 bin 710 adet oldu.

EN İYİ İKİNCİ OCAK

Otomotiv pazarı yıla daralarak başlasa da 68 bin 654 adetlik satışla tarihin en iyi ikinci ocak ayı adetlerine ulaştı. Hatırlanacak olursa, Ocak 2024’te engelli bireylerin biriken araç alım talebinin de etkisiyle pazarda 79 bin adetlik rekor satış gerçekleşmişti. Geçtiğimiz ay gerçekleşen 70 bin adede yakın satış, sektörde kredili satışların neredeyse durmasına rağmen talepte önemli bir düşüş olmadığını ortaya koydu.

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ELEKTRİKLİLERİN PAYI YÜZDE 10.9

Ocak ayında satılan 56 bine yakın binek otomobilin 27 bin 130 adedini benzinli motorla çalışan modeller oluşturdu ve pazardan aldıkları pay yüzde 48.4’e ulaştı. Aynı dönemde hibrit otomobil satışları 16 bin 796 adetle pazardan yüzde 30 pay aldı. Hemen arkasından 6 bin 71 adetle tamamen elektrikli otomobiller geldi. Elektrikli otomobillerin pazardan aldığı pay yüzde 10.9’a ulaştı. Dizel otomobiller 5 bin 767 adetle pazardan yüzde 10.3 pay alırken otogazlı otomobiller 541 adetle pazarın sadece yüzde 0.8’ini oluşturdu.

10 OTODAN 6’SI SUV

Ocak ayında satılan binek otomobiller, gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 57.4 pay ve 32 bin 136 satışla SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 25.6 pay ve 14 bin 296 satışla sedan, yüzde 16.2 pay ve 9 bin 78 adetle HB otomobiller takip etti.

‘YERLİ’ ŞARTI ÖTV’SİZ SATIŞLARI FRENLEDİ

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Engelli bireylerin satın alabileceği araçlar için getirilen; “yüzde 40 yerlilik” ve “10 yıldan önce araç yenileyememe” şartlarının, ocak ayındaki ilk etkileri negatif oldu. Muafiyet kapsamına giren araçların satışlarında çok büyük artışlar görülmezken, engelli bireylerin talebi bu sene, her sene başında olduğu gibi yüksek olmadı. Satışlardaki yüzde 13.9’luk daralmada engelli bireylerin talebinin azalması da etkili oldu.

Ocakta en çok satan markalar





OCAKTA EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİLER



