Paynet'in satışına onay

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Arena Bilgisayar'ın Paynet Ödeme Hizmetleri AŞ'yi İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi'ne satışına onay verdi.

Arena Bilgisayar'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Bağlı ortaklığımız Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin ("Paynet") hisselerinin %100'ünün İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi'ne ("İyzico") satışına ilişkin sürece dair en son 10.01.2025 tarihli açıklamamızda; Rekabet Kurumu tarafından 09.01.2025 tarih ve 25-01/40-25 sayılı kararı ile hisse devir işlemine izin verildiği, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ("TCMB") izin sürecinin ise halen devam ettiği açıklanmıştı." denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimizin sahibi olduğu Paynet hisselerinin %100'ünün İyzico'ya devrine, TCMB Meclisinin 30 Ocak 2025 tarihli ve 11785/21384 sayılı Kararı ile izin verildiği, TCMB'nin 06.02.2025 tarih ve E-TCMB.56887358-506.07-399 sayılı yazısı ile öğrenilmiştir. Bundan sonraki süreçte, 6 Mayıs 2024 tarihinde taraflarca imzalanan Satın Alma Sözleşmesi'nde yer alan koşulların karşılıklı olarak yerine getirilmesini takiben hisse devri işlemleri ve satış işlemi tamamlanmış olacaktır. İşlemlerin tamamlanması akabinde hisse devrine ve satış sonuçlarına ilişkin olarak açıklama yapılacaktır."