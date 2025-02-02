Pasifik Teknoloji’den yeni satın alma

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Satın almayla ilgili KAP’a yapılan açıklamada, Proline şirketinin değerinin 430.5 milyon TL olduğu ve satın alma işleminin yüzde 12.91 iskonto uygulanarak gerçekleştirileceği ifade edildi. KAP açıklamasında, “Proline biyometrik çözümler, elektronik kimliklendirme ve güvenli nitelikli dokümanlar üretilmesinde inovatif teknolojiler sunan milli bir şirket olarak faaliyet göstermektedir” denildi.

İKİ YENİ ÜRÜN YOLDA

Proline’ın Pasifik Teknoloji’nin büyüme stratejisinde önemli bir adım olduğunu anlatan Pasifik Teknoloji Genel Müdürü Ahmet Aslanpınar, “Proline Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen yenilikçi donanım ve yazılım çözümleri, lisanslar ve teknolojiler, grubumuzun varlıklarını ve kabiliyetlerini önemli ölçüde güçlendirecek. 2025’te en az iki yeni ürünün pazara sunulmasını da içeren güçlü hedeflerimiz var. Bu adımların ciromuza doğrudan katkı sağlamasını bekliyoruz” diye konuştu.