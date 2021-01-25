Pandemide kapatılan işyerlerinin vergi ödemeleri ertelendi | Ekonomi Haberleri

Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi. Pandemi tedbirleri kapsamında kapatılan işyerleri için mücbir sebep kararı alındı. İşletmeler mücbir sebep kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde pandemi döneminde faaliyetlerine ara veren veya durdurulan iş yerleriyle ilgili önemli bir karar yer aldı.

Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi.

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine - faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde mücbir sebep ilan edildi. İşletmeler mücbir sebep kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.

BAKAN ELVAN'DAN VERGİ AÇIKLAMASI

1- Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini bugün yayınladığımız tebliğ ile erteledik. — Lütfi Elvan (@lutfielvan) January 25, 2021

2- Sinema salonu, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lokal, çay bahçesi, halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna, lunapark faaliyetinde bulunan mükelleflerimizi 1 Aralık 2020 itibariyle mücbir sebep kapsamına aldık. — Lütfi Elvan (@lutfielvan) January 25, 2021

3- Bahse konu mükellefler tarafından mücbir sebep döneminde verilmesi gereken katma değer vergisi ve muhtasar beyannamelerin beyan ve bunlara ilişkin ödeme süreleri mücbir sebep halinin sona ereceği tarihi izleyen ayın 26’ncı günü sonuna kadar uzatıldı. — Lütfi Elvan (@lutfielvan) January 25, 2021

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