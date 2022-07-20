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Palandöken'den perakende yasası mesajı

20.07.2022 - 08:44
Palandöken'den perakende yasası mesajı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bu perakende yasası düzenleme, fiyatlara istikrar yasası. Bu olmazsa olmaz. Bunun yapılması, ihmal edilmeden hayata geçirilmesi lazım” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (YESOB) ziyaret etti. Geçtiğimiz aylarda göreve gelen YESOB Başkanı Mustafa Bozkurt ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileten Palandöken, perakende yasasıyla ilgili yapılan çalışmaları değerlendirdi. Perakende sektörünün düzenlenmesi ile fiyat istikrarının sağlanacağını anlatan Palandöken, “Bu sene bildiğiniz üzere meclis kapanmadan önce çıkması gerekliydi. Şimdi tekrar meclise geldi. Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Perakende yasası olmazsa olmaz’ dedi. Fiyatların düşebilmesi için rekabetin önünün açılması lazım. Herkes ben bu işi yaparımdan vazgeçecek. Esnafın dokusunun bozulmaması lazım” diye konuştu.

“50 BİN TANE DÜKKANI OLANLA ESNAFIN BAŞA ÇIKMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Esnafın market zincirleriyle mücadele etmesinin bu koşullarda mümkün olmadığını dile getiren Palandöken, şöyle konuştu:

“Yazın plaj malzemesini satacaksın, kışın kırtasiye, okul malzemesini satacaksın. Kar yağdığı zaman araba lastiği, zincir, yağ satacaksın. Esnafın bunun karşısında ayakta kalması mümkün değil. Bunun için bir düzen lazım. Ya efendim ilkbahar geliyor ben boya satacağım, badana malzemesi satacağım veya duvar kağıdı satacağım dersen geleneksel yapı bozulur. Dolayısıyla 10 bin tane, 20 bin tane, 50 bin tane dükkanı olanla esnafın başa çıkması mümkün değil.”

“İHMAL EDİLMEDEN HAYATA GEÇİRİLMESİ LAZIM”

Fiyatlardaki yükselmenin asıl nedeninin haksız rekabetten kaynaklandığına dikkati çeken Palandöken, girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:

“Bir taraftan yerel yönetimler fiyat istikrarlarını denetliyor, hükümet bir taraftan vergi kontrollerini yapıyor ama netice itibarıyla girdi maliyetlerinde bir düşüş var mı? Düşünün en ucuz elektrik parası konutlarda. Sanayide ve en çok pahalı esnafta. Ticarethane tarifesi. Dükkanın kirası 5 bin lira, 7 bin lira da elektrik parası geliyor. Vitrindeki ışığı yakmadığınız zaman vatandaş geçerken korkuyor. Can güveliği bakımından da faydalı. Dolayısıyla fiyat istikrarı sağlanabilmesi için girdi maliyetleri düşmeli. Ticari araçlara ucuz mazot, benzin verilsin. Vatandaş hem konforlu hem rahat ticaret yapsın. Binek araçlardaki tarife ile dolmuşçuya veya halk otobüsüne verirsen bir de yarısı yarı yarıya bedava binerse, sadece 65 yaş üzerindekilere değil, birçok kamuda çalışan var. Bedava seyahat ediyor. Dolayısıyla otobüsçü esnafının da sıkıntısı var. Bu perakende yasası düzenleme, fiyatlara istikrar yasası. Bu olmazsa olmaz. Bunun yapılması, ihmal edilmeden hayata geçirilmesi lazım.”


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