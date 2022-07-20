Avrupa’ya doğalgaz uyarısı | Ekonomi Haberleri

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), Avrupa’da bir enerji krizini önlemek için 5 maddelik bir eylem planı hazırladı. UEA Başkanı Fatih Birol, uzun ve sert geçebilecek bir kış olasılığına hazırlanmak için Avrupa’nın önümüzdeki birkaç ay içinde doğalgaz tüketimini büyük ölçüde azaltması gerektiğini belirtti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; yapılan açıklamada, bir doğalgaz krizini önlemek için atılması gereken adımlar arasında, enerji sektöründe doğalgaz kullanımının azaltılması, termik santrallerin işletilmesi konusunda işbirliği, soğutma standartlarını belirleyerek ev elektriğinde talebin azaltılması, Avrupa Birliği (AB) genelinde acil durum planlamasına uyumluluk ve talebi azaltmak için daha önce Almanya’da da kullanılan açık arttırma sisteminin getirilmesi yer aldı. Birol’a göre AB, ana tedarikçi Rusya’dan uzaklaşarak ilerleme kaydetmiş olsa da arzın tamamen kesilmesi ihtimali de dahil olmak üzere Rusya’dan yapılacak sevkıyatlardaki belirsizlik sürüyor. Sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatınınsa şimdiden rekor seviyelere geldiği ifade edildi.

DEPOLAMA GÜVENCESİ

UEA’ya göre önümüzdeki üç ay içinde fazladan 12 milyar metreküp veya yaklaşık 130 LNG tankeri düzeyinde tasarruf yapılması gerekiyor. Birol, “Avrupa gaz deposunu kıştan önce yeterli seviyelere getirmeye yönelik ilk adım, Avrupa’nın mevcut gaz tüketimini azaltmak ve tasarruf edilen gazı depoya koymak. Avrupa’nın depolama alanlarını yüzde 90’a kadar doldurmayı başarsa bile Rusya’nın sevkıyatı bütünüyle kesmesi durumunda yine de ciddi arz sıkıntısı riski var. Depolama eşiği güvence altına alınmadan Rus akışları durursa risk daha da yükselecek. Nükleer üretimin yanı sıra geçici olarak kömür ve petrol kullanımını artırarak enerji sektöründe doğalgaz kullanımı azaltılmalı. Termik santrallerin ulusal düzeyde ve Avrupa düzeyinde işletilmesi konusunda sıkı işbirliği gibi doğalgaz ve elektrik operatörleri arasında ortak çabalar geliştirilmeli” değerlendirmesini yaptı.

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