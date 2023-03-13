Pakistan'a IMF kıskacı! Borçlarını ödeyemeyecek mi? | Ekonomi Haberleri

Pakistan'daki ekonomik krizin derinleşip borçlarını ödeyemeyeceğine ilişkin sinyaller ortaya çıkmaya başladı. Bank of America, IMF'ten fon almazsa Pakistan'ın moratoryum ilan etmesinin kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

Pakistan ekonomisi SOS vermeye başladı. Bank of America, IMF'ten fon temin edilmemesi halinde Pakistan'daki krizin derinleşeceğini ve borç geri ödemelerinin durdurulup moratoryum ilan edilebileceğini açıkladı.

Bank of Amerika ekonomisti Kathleen Oh, IMF ile Pakistan arasında kredinin yeni diliminin serbest bırakılıp bırakılmayacağı konusundaki anlaşmanın belirsiz olduğunu belirtti.

3 MİLYAR DOLAR ÖDEMESİ ŞART

Pakistan'ın Haziran ayına kadar 3 milyar dolarlık ödeme yapması gerekiyor. Aynı dönemde borç çevirme oranı da 4 milyar dolar seviyesinde.

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