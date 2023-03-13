  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Pakistan'a IMF kıskacı! Borçlarını ödeyemeyecek mi?
‹ Önceki Haber HSBC, Silicon Valley Bank UK'u aldı HSBC, Silicon Valley Bank UK'u aldı Sonraki Haber › Togg'un satış süreci bu hafta başlıyor Togg'un satış süreci bu hafta başlıyor

Pakistan'a IMF kıskacı! Borçlarını ödeyemeyecek mi?

13.03.2023 - 10:57 | Son Güncelleme :
Pakistan'a IMF kıskacı! Borçlarını ödeyemeyecek mi? | Ekonomi Haberleri

Pakistan'daki ekonomik krizin derinleşip borçlarını ödeyemeyeceğine ilişkin sinyaller ortaya çıkmaya başladı. Bank of America, IMF'ten fon almazsa Pakistan'ın moratoryum ilan etmesinin kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

Pakistan ekonomisi SOS vermeye başladı. Bank of America, IMF'ten fon temin edilmemesi halinde Pakistan'daki krizin derinleşeceğini ve borç geri ödemelerinin durdurulup moratoryum ilan edilebileceğini açıkladı.

Bank of Amerika ekonomisti Kathleen Oh, IMF ile Pakistan arasında kredinin yeni diliminin serbest bırakılıp bırakılmayacağı konusundaki anlaşmanın belirsiz olduğunu belirtti.

3 MİLYAR DOLAR ÖDEMESİ ŞART

Pakistan'ın Haziran ayına kadar 3 milyar dolarlık ödeme yapması gerekiyor. Aynı dönemde borç çevirme oranı da 4 milyar dolar seviyesinde.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
5.385 Değişim: 0,00% Hacim : 86.321 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 5.376 10.03.2023 Yüksek 5.454
Açılış: 5.397
18,9511 Değişim: -0,09%
Düşük 18,9276 13.03.2023 Yüksek 19,0222
Açılış: 18,9679
20,3300 Değişim: 0,73%
Düşük 20,1806 13.03.2023 Yüksek 20,3714
Açılış: 20,1822
1.148,27 Değişim: 0,69%
Düşük 1.137,94 13.03.2023 Yüksek 1.157,67
Açılış: 1.140,37
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.