  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi
‹ Önceki Haber Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi Sonraki Haber › İngiltere'de işsizlik geriledi İngiltere'de işsizlik geriledi

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi

16.11.2021 - 11:26
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi | Ekonomi Haberleri

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, eylülde geçen yıl sonuna kıyasla 1,4 milyon dolar azalışla 171,6 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Eylül 2021 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı. Buna göre, eylülde 2020 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 1,4 milyar dolar azalarak 171,6 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 199 milyon dolar azalarak 163,1 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) da 1,2 milyar dolar gerileyerek 8,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl sonuna kıyasla eylülde bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 3,4 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı borçlanmaları da 813 milyon dolar düşüşle 20,7 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 822 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 4 milyon dolarlık düşüşle 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 3,2 milyar dolar yükselirken, tahvil stoku 2,5 milyar doları artışla 10,1 milyar dolar seviyesine çıktı.

Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, eylülde geçen yıl sonuna kıyasla 1,2 milyar dolar azalışla 5,4 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları da 31 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 39,9 MİLYAR DOLAR

Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç özel alacaklılara olan borçlar eylülde 2020 sonuna göre 2 milyar dolar azalarak 106,9 milyar dolara düştü. Aynı dönemde tahvil hariç özel alacaklılara olan kısa vadeli borç da 1,4 milyar dolar azalarak 8 milyar dolara indi.

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,1'i dolar, yüzde 34'ü avro, yüzde 2,1'ü Türk lirası ve yüzde 1,8'i ise diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 36,7'si dolar, yüzde 35,7'si avro, yüzde 23,7'si Türk lirası ve yüzde 3,9'u diğer döviz cinslerinden oluştu.

Öte yandan uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40,3'ünü finansal kuruluşlar, yüzde 59,7'sini finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi. Aynı dönemde, kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 82,2'sini finansal kuruluşların, yüzde 17,8'ini finansal olmayan kuruluşların borçlarından oluştuğu görüldü.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 39,9 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.686 Değişim: 0,00% Hacim : 35.850 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.682 16.11.2021 Yüksek 1.725
Açılış: 1.715
10,4187 Değişim: 0,99%
Düşük 10,2960 17.11.2021 Yüksek 10,4473
Açılış: 10,3168
11,7810 Değişim: 0,86%
Düşük 11,6569 17.11.2021 Yüksek 11,8201
Açılış: 11,6806
619,64 Değişim: 0,97%
Düşük 612,51 17.11.2021 Yüksek 622,74
Açılış: 613,72
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.