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İngiltere'de işsizlik geriledi

16.11.2021 - 15:03
İngiltere'de işsizlik geriledi | Ekonomi Haberleri

İngiltere’de işsizlik oranı eylül ayında yüzde 4,3 seviyesine geriledi.

 

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), 2021 yılı eylül ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, eylül ayında ülkede işsizlik oranı yüzde 4,3 seviyesine gerilerken, toplam işsiz sayısı 152 bin azalarak 1 milyon 448 bin olarak kaydedildi. Ülkede bir önceki ayda (ağustos) da işsizlik yüzde 4,5 seviyesine gerilemişti. Öte yandan ülkede son verilere göre iş gücü açığının artması dikkati çekti.

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Ülkede iş gücü açığı ağustos, eylül ve ekim ayların kapsayan dönemde 222 bin artarak toplam 1 milyon 172 bin ile rekor seviyeye ulaştı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, son verilerin hükümetin salgın döneminde uyguladığı maaş destek programının başarısını teyit eder nitelikte olduğunu belirtti.

Bakan Sunak, “İnsanları iyi pozisyonlarda tutmanın hem onlar hem de ekonomimiz için ne kadar hayati olduğunu biliyoruz. Bu yüzden işsizlik oranının 9 aydır art arda düştüğünü ve rekor sayıda insanın istihdama geçtiğini görmek harika.” ifadelerini kullandı.


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