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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

18.07.2022 - 10:32
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı | Ekonomi Haberleri

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Mayıs ayında 2021 yıl sonuna göre 5,4 milyar dolar azalarak 163,6 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Mayıs ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu gelişmelerini açıkladı. Buna göre, Mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 5,4 milyar dolar azalarak 163,6 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 6,1 milyar dolar azalarak 155,4 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 724 milyon dolar artarak 8,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 2,8 milyar dolar azalışla 17,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 286 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise 4 milyon dolar azalarak 1,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 902 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 247 milyon dolar artarak 10,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2021 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 894 milyon dolar artışla 5,6 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 156 milyon dolar artışla 1039 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

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Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 2,6 milyar dolar azalarak 104,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 814 milyon dolar artarak 7,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 155,4 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,2'sinin dolar, yüzde 33,4’ünün Euro, yüzde 1,6’sının Türk lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,2 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 38,6’sının dolar, yüzde 41,7’sinin Euro, yüzde 16,4’ünün Türk lirası ve yüzde 3,3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Mayıs sonu itibarıyla, 155,4 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 38,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 61,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 8,2 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 16,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 45,8 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.


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