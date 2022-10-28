Otomotivin çeliğini Türkiye’de üretiyor | Ekonomi Haberleri

BORUSAN Grup şirketlerinden Borçelik, otomotiv sektörüne yönelik sac üretiminde yüzde 50’lere varan pazar payı ile liderliğini koruyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; 2021 yılında Türkiye’de üretilen her 10 aracın 8’inde Borçelik’in sacı bulunuyor. Ana üretim tesislerinin Bursa’da olmasının otomotiv üreticileriyle geliştirilen projelere büyük katkısı olduğunu belirten Borçelik Genel Müdür Kerem Çakır, ürün ya da hammadde lojistiğinin ötesinde üreticilerle know-how geliştirdiklerini ve tüm paydaşlara değer yaratan bir sinerji oluşturduklarını söyledi. Çakır, sözlerine şu şekilde devam etti:

AR-GE GELİŞİMİ

“Otomotiv sektörü özelinde ithal edilen yeni nesil çeliklerin geliştirilmesine odaklanıyor ve bunları ülkemizde üretmeye çalışıyoruz. Bu süreçte otomotiv üreticileriyle birlikte hareket ediyoruz. İlgili ekipler ortaklaşa çalışmalar yürütüyor. İhtiyaçların belirlenmesi ve bunlara yönelik üretim süreçleri Borçelik olarak bizim de kendimizi Ar-Ge açısından geliştirmemize olanak tanıyor. Şekillendirme analizlerinden pres verimliliklerinin artırılmasına dek müşterilerimizin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz işler kapsamında otomotiv sektörü tarafından yaygın olarak kullanılan modelleme, optik ölçüm, simülasyon ve tasarım yazılımları kullanıyoruz. Üretimimizin de yaklaşık yüzde 30 ile 40 arasında değişen oranını otomotive yönelik gerçekleştiriyoruz.”

‘TOGG KATMA DEĞER YARATACAK’

BORÇELİK’in otomotiv sektörüne yönelik Avrupa Birliği (AB) standartlarında sanayi girdisi sağladığını belirten Çakır, şirketin otomotiv görünür yüzeyi için sac üretebilen Türkiye’nin ilk firması olduğunu söyledi. Çakır, otomotiv sektörü ve Togg hakkında şunları söyledi; “Ülkemiz dünya otomotiv üretimi için çok önemli bir oyuncu. Dünyanın en büyük 14. üreticisiyiz, Avrupa’da ise 4. büyük üretici konumunda bulunuyoruz. Otomotiv, son 16 yıldır da ihracat şampiyonu. Elde ettiğimiz başarıları daha da ileriye taşıyacak potansiyelimizin olduğunu görüyoruz. Bu noktada Togg’un çok önemli bir katma değer yaratacağını düşünüyoruz. En başından bu yana yakından takip ettiğimiz yerli üreticimizin, seri üretime geçişle birlikte otomotiv sektörüne büyük bir heyecan katmasını bekliyoruz” dedi.

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