Otomotivden kasımda 2.9 milyar dolar ihracat | Ekonomi Haberleri

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin kasım ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 13.7 artış ile 2 milyar 875 milyon dolar oldu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; ülke ihracatında ilk sırada yer alan endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay da yüzde 13.2 olarak gerçekleşti. Yılın ocak-kasım döneminde otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 5.6 artışla 27.8 milyar dolar olurken, söz konusu dönemde ortalama aylık ihracat ise 2.54 milyar dolar olarak kaydedildi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “En büyük pazarımız Avrupa başta olmak üzere küresel ekonomide yaşanan yavaşlama ve resesyon korkusuna rağmen otomotiv ihracatımızda artış sürüyor. Kasım ayında bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Tedarik endüstrisi, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, çekiciler ve otobüs minibüs midibüs ihracatımız çift haneli arttı. Aynı şekilde İtalya, ABD, Birleşik Krallık, Polonya, Belçika, Slovenya ve Rusya’ya da çift haneli ihracat artışı kaydettik” dedi.

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