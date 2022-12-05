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Asgari ücrette ilk toplantı bu hafta

05.12.2022 - 10:47 | Son Güncelleme :
Asgari ücrette ilk toplantı bu hafta | Ekonomi Haberleri

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları 7 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek ilk toplantıyla başlıyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını Türk-İş temsil edecek. Bugün açıklanacak kasım ayı enlasyon verileri asgari ücret pazarlıklarında önemli rol oynayacak. Ay sonunda netleşmesi gereken asgari ücret öncesi yapılacak toplantıların ikincisi ise 14 Aralık Çarşamba günü düzenlenecek. Tüm toplantılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak.

15 KİŞİLİK KOMİSYON

Başta 7 milyon çalışan olmak üzere Türkiye’nin tamamını ilgilendiren asgari ücreti belirlemek için hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin oluşturduğu 15 kişilik bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirleniyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık yaptığı bu komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla kararlarını veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu yakaladığı kabul görüyor. Asgari ücret, şu anda bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

 


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