Otomotivde rekor büyüme sürebilir

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Grandland ve Frontera gibi modellerin gecikmesiyle geçtiğimiz yılı hedeflerinin bir miktar aşağısında kapattıklarını belirten Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, “Geçen sene 70 bin adet bandını buluruz dedik ama çok güvendiğimiz iki modelimizin lansmanımızın gecikmesini doğrusu öngörmemiştik. Vivaro Van City modelini de neredeyse hiç alamayınca hedeften 7-8 bin adet saparak yılı 62 bin adetin üstünde bir satışla 7. sırada tamamladık” dedi.

HEDEF 70 BİN ADET

2025 yılında 70 bin adet satış yapmayı ve pazardan yüzde 5.5 pay almayı hedeflediklerini kaydeden Yantaç, “Bu hedefin yaklaşık 20 bin adet ve biraz üstü ticari araç kalanı da binek otomobil satışı oluşturacaktır. Bu sene 5 bin 500 adet elektrikli satışı hedeflerken, toplam satışlarımızın yüzde 8’i oluşturmasını hedefliyoruz ki aslında her anlamda yeni modellerle elektrikli de hedefi ikiye katlamak istediğimizi belirtmek isterim” diyerek sözlerini sürdürdü.

YENİ MARKALAR

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Geçen yıl pazarın 1.2 milyon adetle rekor kırdığını hatırlatan Yantaç, sözlerini şöyle sürdürdü: “2025’te pazarın 1 milyon adet üstünde rahatlıkla kapanacağını hatta 1 milyon 150 bin adetlere göreceğini düşünüyoruz. Türkiye’nin potansiyeli yüksek. Son 2 yılda yaşanan üst üste rekorun devamı da gelebilir, yani önümüzdeki 2-3 sene daha bu trendin devam ederek pazarın her sene üstüne koyarak rekor kırmasını da bekleyebiliriz.”

FİYATI 1.8 MİLYON TL’DEN BAŞLIYOR

TOPLANTIDA baştan aşağıya yenilenerek platform değiştiren yeni Grandland’in fiyatları da açıklandı. Türkiye’ye 1.2 litrelik mild hibrit ve tamamen elektrikli olmak üzere iki güç seçeneğiyle birlikte gelen modelin fiyatı 1.8 milyon TL’den başlıyor. Edition ve GS olmak üzere iki farklı donanım seçeneği bulunan Grandland ile ilgili hedeflerini paylaşan Yantaç, “Ocak ayı itibarıyla satışa sunduğumuz yeni nesil Grandland, bu sene kalkacağımız SUV atağının ilk yeni oyuncusu olarak öne çıkıyor. 2025 yılında Opel olarak satacağımız her 3 binek otomobilden 2’sinin SUV olmasını hedefliyoruz” dedi.