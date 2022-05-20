Otomotivcilerden ABD çıkarması | Ekonomi Haberleri

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Türk otomotiv sektörünün ihracatta artış grafiği sergilediği Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) heyet gezisi düzenledi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; OİB öncülüğünde ABD’nin Michigan eyaletine 9-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonuna Türkiye’den 19 otomotiv firması katıldı. Organizasyonda Türk ve Amerikan otomotiv firmaları, otomotivde karşılıklı iş birliği imkanları ve ticaretin artırılmasına yönelik önemli toplantılar gerçekleştirdi.

Beş gün süren heyet gezisinde, Türk otomotiv firmaları, ABD’li ithalatçı ve toptancı firmaların satın alma yetkilileri ile ikili görüşmeler yaptı. Türk firmaları, gezi kapsamında dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden General Motors’un Detroit’teki merkezini ziyaret etti. General Motors üst düzey yöneticilerine sunum yapan heyet, tesisleri gezme şansı buldu. Türk otomotiv heyeti, ayrıca İllinois Ticaret Bürosu ve Detroit Bölgesel Partnerlik Ajansı ile bir araya gelerek bilgilendirme sunumu da yaptı. Heyet gezisinde firmalar, Autozone, Manfield, Auto Value Dearborn Heights firmalarını da ziyaret etti.

1.2 MİLYAR DOLAR OLDU

Türkiye’nin ABD’ye geçen yıl kaydettiği otomotiv ihracatı bir önceki seneye göre yaklaşık yüzde 30 artışla 1.2 milyar dolar oldu. ABD’nin Türk otomotiv ihracatından aldığı pay ise yüzde 4.2 olarak gerçekleşti. Türkiye’nin ABD’ye otomotiv ihracatı bu yıl da artan bir grafik sergiliyor.

Türk otomotiv sektörünün nisan ayında ABD’ye ihracatı bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 92 arttı. Geçen ay dünyanın dev pazarı, Türk otomotiv ihracatından ise yüzde 7 pay aldı. ABD’ye nisan ayındaki ihracat artışında tedarik endüstrisinin payı etkili oldu. Otomotivin en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinin geçen ay ABD’ye ihracatı yüzde 85 yükseldi. Türkiye otomotiv endüstrisinin ABD’ye bu yıl ocak-nisan dönemindeki ihracatı ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 545 milyon dolar oldu.

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