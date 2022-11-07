Otomotiv yeniden ihracat lideri oldu | Ekonomi Haberleri

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) otomotiv sektörünün ekim ayı ihracat verilerini açıkladı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Türkiye otomotiv endüstrisinin ekim ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1.8 artışla 2.65 milyar dolar oldu. Otomotiv endüstrisinin toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 12.4 olarak gerçekleşti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Enflasyon sorunu ile birlikte büyümekte olan küresel resesyon riski ve Euro Bölgesi’nde derinleşen daralmaya rağmen otomotiv ihracatımızda artış sürüyor. Ekimde aylık bazda sektörel ihracatta yeniden birinci sıraya yükseldik. En çok ihracat yine tedarik endüstrisinde kaydedildi. Tedarik endüstrisi, çekiciler ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatımız çift haneli arttı. Yine Almanya, Belçika ve Rusya’ya yönelik çift haneli artış kaydettik” ifadelerini kullandı.

EN ‘ÇEKİCİ’ İHRACAT

Otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarına bakıldığında, yüzde 13 artışla 1 milyar 69 milyon dolara ihracata imza atan tedarik sanayi, sektör ihracatında en büyük ürün grubu olarak kayıtlara geçti. Binek otomobil ihracatı ekimde yüzde 20 azalarak 748 milyon dolar olurken eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı ise yüzde 4 azalarak 448 milyon dolar oldu. Ekimde en yüksek oranlı ihracat artışı ‘çekici’ grubunda görüldü. Çekicilerin ihracatı yüzde 95 artarak 214 milyon dolara yükseldi.

Ekimde en büyük pazar olan Almanya’ya yüzde 15 artışla 404 milyon dolarlık ihracat kaydedildi. Birleşik Krallık, 285 milyon dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken bu ülkeye yönelik ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 arttı. Üçüncü büyük pazar Fransa’ya ihracat ise yüzde 12 azalarak 252 milyon dolar oldu. Ekim ayında önemli pazarlardan Belçika’ya yüzde 32, Rusya’ya yüzde 23, Romanya’ya yüzde 21, Portekiz’e yüzde 79, Çekya’ya yüzde 81 ihracat artışı yaşandı.

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