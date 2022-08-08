Otomotiv ihracatı gaza bastı | Ekonomi Haberleri

Türkiye otomotiv sanayinin temmuz ayı ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 3.5 artarak 2 milyar 51 milyon dolar oldu. Bu dönemde tedarik sanayi ihracatı yüzde 10 büyüyerek 910 milyon dolar olurken, otomobil ihracatı yüzde 8 azalarak 534 milyon dolar olarak gerçekleşti. En fazla ihracat ise Birleşik Krallık’a yapıldı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), temmuz ayına ait otomov ihracatı verilerini açıkladı. Geçtiğimiz ay Türkiye’nin otomotiv sanayi ihracatı yüzde 3.5 artışla 2 milyar 51 milyon dolar oldu. Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı, yüzde 5.8 artarak 17.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu kapsamda, ortalama aylık ihracatı 2.5 milyar doları buldu. Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan otomotiv sanayinin payı da yüzde 11 olarak gerçekleşti.

‘ARTIŞ DEVAM ETTİ’

Temmuz ayı rakamlarını değerlendiren OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Yüksek enflasyonun da etkisiyle en büyük pazarımız Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri gibi pazarlarda yaşanan daralmalar, talep değişimleri ve uzun bayram tatiline rağmen geçen ayki performansımızda artış sürdü. Geçen ay en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ürün grubu tedarik endüstrisinde çift haneli artış kaydettik. Birleşik Krallık yüzde 38’lik artışla Almanya’yı geçerek en çok ihracat yapılan ülke oldu. İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve Romanya’ya çift haneli artış yaşadık” ifadelerini kullandı. Çelik, otomobil grubundaki düşüşün ise ağırlıklı olarak temmuz ayında kapanan fabrikalardan kaynaklandığını vurguladı.

TEDARİKTE ÇİFT HANE

Geçtiğimiz ay tedarik sanayi ihracatı yüzde 10 artışla 910 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 8 azalarak 534 milyon dolar, kamyon grubu ihracatı yüzde 1 artarak 395 milyon dolar, otobüs grubu ihracatı yüzde 7 azalarak 102 milyon dolar oldu. Tedarik sanayinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracat yüzde 6 artarken, ABD’ye yüzde 20, Rusya’ya yüzde 3, Birleşik Krallık’a yüzde 12, Polonya’ya yüzde 21, İspanya’ya yüzde 50 artış, İtalya’ya yüzde 8 düşüş görüldü. Binek otomobillerde önemli pazarlardan Birleşik Krallık’a yüzde 77, Almanya’ya yüzde 15, Fransa’ya yüzde 29, İtalya’ya yüzde 30, Belçika’ya yüzde 47, Hollanda’ya yüzde 36 artış görülürken, Polonya’ya yüzde 9, Slovenya’ya yüzde 13, İspanya’ya yüzde 54 ve İsrail’e yüzde 40 düşüş yaşandı.

EN BÜYÜK PAZAR DEĞİŞTİ

Temmuzda en büyük pazar bu kez Almanya yerine Birleşik Krallık oldu. Birleşik Krallık’a yüzde 38 artışla 321 milyon dolar ihracat yapıldı. Almanya’ya ise yüzde 8 artışla 294 milyon dolar ihracat yaşandı. İtalya’ya yüzde 16 artışla 152 milyon dolar ihracat yapılırken, yine Birleşik Devletlere yüzde 36, Polonya’ya yüzde 4, Romanya’ya yüzde 17, Hollanda’ya yüzde 13, Yunanistan’a yüzde 34 ihracat artışı, Fransa’ya ise yüzde 3, İspanya’ya yüzde 7, Belçika’ya yüzde 6, Sovenya’ya yüzde 34 ve Rusya Federasyonu’na ise yüzde 8 ihracat düşüşü yaşandı. İhracattan aldığı yüzde 59 pay ile en büyük ülke grubu olan Avrupa Birliği ülkelerine temmuzda ihracat değişim göstermedi ve 1 milyar 208 milyon dolar oldu. Geçen ay diğer Avrupa Ülkelerine yüzde 34 ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Ülkelerine de yüzde 30 ihracat artışı görüldü.

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