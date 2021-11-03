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Otomotiv endüstrisinden 2,6 milyar dolarlık ihracat!

03.11.2021 - 15:49
Otomotiv endüstrisinden 2,6 milyar dolarlık ihracat! | Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin otomotiv endüstrisinin geçen ayki ihracatının 2,6 milyar dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, otomotiv endüstrisinin ekim ayı ihracatı, 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10,6 gerileyerek 2,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Ekim 2021 döneminde otomotiv dış satımı ise geçen senenin aynı aylarına göre yüzde 19 artışla 23,9 milyar dolar oldu. Bu süreçte aylık ihracat ortalaması 2,4 milyar dolar olan sektör, Türkiye dış satımında yine ilk sırada yer aldı.

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Ekim ayında tedarik endüstrisi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalışla 949 milyon dolara ulaşırken, binek otomobil dış satımı yüzde 12,5 azalarak 940 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 19 azalarak 467 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs dış satımı yüzde 34 azalarak 107 milyon dolar, çekiciler ihracatı yüzde 57 artarak 110 milyon dolar oldu.

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Tedarik endüstrisinde Rusya'ya ihracat yüzde 39, İsrail'e yüzde 86, İran'a yüzde 65 arttı. Bu alanda Almanya'ya ihracat yüzde 10, İtalya'ya yüzde 11, ABD'ye yüzde 10, İspanya'ya yüzde 30, Romanya'ya yüzde 60, Slovenya'ya yüzde 29, Fas'a yüzde 45 azaldı.

Ekimde binek otomobillerde önemli pazarlar olan Fransa'ya ihracat yüzde 25, İtalya'ya yüzde 28, Polonya'ya yüzde 13, Slovenya'ya yüzde 16, Mısır'a yüzde 29, İsrail'e yüzde 51 düştü. İhracat artışı ise İspanya'da yüzde 30, İsveç'e yüzde 55, Hollanda'ya yüzde 16, Fas'a yüzde 61 olarak kayıtlara geçti.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda ihracat, Birleşik Krallık'a yüzde 10, İtalya'ya yüzde 11, Slovenya'ya yüzde 40, Belçika'ya yüzde 33, Fransa'ya yüzde 15, Almanya'ya yüzde 34, İspanya'ya yüzde 32 azaldı, İrlanda'ya yüzde 658, Fas'a yüzde 127 arttı.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise ihracat İtalya'ya yüzde 31, Almanya'ya yüzde 65, Gürcistan'a yüzde 67 düştü, Azerbaycan'a ihracat yüzde 74 arttı.

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Ekim ayında en büyük ülke pazarı yine Almanya olurken, bu ülkeye otomotiv ihracatı yüzde 13 azalarak, 353 milyon dolar olarak gerçekleşti. Fransa'ya yüzde 16 düşüşle 287 milyon dolar, Birleşik Krallık'a yüzde 6 azalışla 261 milyon dolar ihracat yapıldı.

Önemli pazarlardan İtalya'ya ihracatta yüzde 19, Slovenya'ya yüzde 28, Belçika'ya yüzde 15, ABD'ye yüzde 17, İsrail'e yüzde 37, Romanya'ya yüzde 36, Mısır'a yüzde 19 düşüş olurken, Rusya'ya yüzde 32, İrlanda'ya da yüzde 89 ihracat artışı yaşandı.

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracat, ekimde yüzde 12 azalarak 1 milyar 754 milyon dolar, bu pazarın toplam ihracattan aldığı pay yüzde 67 oldu. Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 10, diğer Amerika ülkelerine yüzde 82 ihracat artışı ve Orta Doğu ülkelerine yüzde 33 ihracat düşüşü görüldü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Ekim ayında düşüş yaşamamıza rağmen, bu yıl aylık bazda en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştık. Aynı zamanda ekimde 2,6 milyar dolarlık ihracatla bu yıl ortalamanın üzerinde bir rakama eriştik. Geçen ay tüm ana ürün gruplarında ihracatımız düşmekle birlikte Rusya’ya yüzde 32 ile kayda değer bir artış elde ettik." ifadesini kullandı.


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