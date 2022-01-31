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Otomotiv devinden 14 ödül birden aldı

31.01.2022 - 09:29
Otomotiv devinden 14 ödül birden aldı | Ekonomi Haberleri

VOLVO Car Turkey’in düzenlediği, en iyi yetkili satıcı ve servislerin belirlendiği, Mükemmellik Ödülleri’nin kazananları belli oldu. 2020 ve 2021 yıllarının değerlendirildiği etkinlikte Arkas Otomotiv ve Volcar şubeleri, 2011 yılından bu yana verilen ödüllerde yüzde 78 ile en yüksek oranı yakalayarak 5 kategorideki toplam 18 ödülden 14’ünü evine götürdü.

Satış ve servis puanlarının birlikte değerlendirilerek belirlendiği 2021’in Başkanlık Ödülü Arkas Zeytinburnu’nun, 2020’nin Başkanlık Ödülü ise Volcar İzmir’in oldu. Başkanlık Ödülü, her alanda en iyinin iyisi olana verilen, Mükemmellik Ödülleri arasındaki prestijli ödül olarak öne çıkıyor.

7 VOLVO ŞUBESİ

2021 yılının En İyi Yetkili Satıcısı kategorisinde Volcar İzmir ikinci olurken, En İyi Servis Ödülü’nde birinciliği Arkas Zeytinburnu, ikinciliği Volcar Altunizde ve üçüncülüğü Arkas Bursa elde etti. 2021’in En iyi VPS Uygulaması kategorisinde de Arkas Zeytinburnu birinci oldu. 2021 yılının En İyi Satış Danışmanı ise Volcar İzmir’den Burak İldemir seçildi. 2020 yılının En İyi Yetkili Satıcısı Volcar İzmir olurken, Arkas Bursa üçünlüğü aldı. Aynı yılın En İyi Yetkili Servis Ödülü’nde Arkas Zeytinburnu birinci, Volcar Altunizade ikinci ve Volcar İzmir üçüncülüğü kazandı. 2020’nin En İyi VPS Uygulaması’nda ise Volcar İzmir ipi göğüsledi. Sektörde 16 yıldır faaliyet gösteren Arkas Otomotiv ve toplam 7 Volvo şubesiyle Volvo Car Turkey’in yetkili satıcısı ve servisi olan Volcar; İzmir, İstanbul, Bursa ve Ankara’da satış ve servis hizmetlerini kaliteden ödün vermeden sürdürüyor.

 


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