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Otomobil ve hafif ticari pazarı yüzde 15 arttı

02.11.2022 - 13:27 | Son Güncelleme :
Otomobil ve hafif ticari pazarı yüzde 15 arttı | Ekonomi Haberleri

Otomobil ve hafif ticari pazarı Ekim'de yıllık yüzde 14,9 arttı. İlk 10 ayda otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık bazda düştü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık yüzde 14,9 artışla 65 bin 222 oldu. Otomobil satışları Ekim'de yıllık yüzde 17,1 artışla 47 bin 440 olurken hafif ticari araç pazarı yüzde 9,5 artışla 17 bin 782 adet olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 10 ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yıllık yüzde 4,7 düşüşle 585 bin 752 adet oldu. İlk 10 ayda otomobil yüzde 6, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 0,4 daraldı.

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Söz konusu dönemde benzinli otomobil satışları 316 bin 109 adetle yüzde 70,8 pay, dizel otomobil satışları 74 bin 677 adetle yüzde 16,7 pay, hibrit otomobil satışları 43 bin 897 adetle yüzde 9,8 pay, otogazlı otomobil satışları 7 bin 42 adetle yüzde 1,6 pay aldı. Bu dönemde 4 bin 939 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

 


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