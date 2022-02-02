Otomobil satışları geriledi | Ekonomi Haberleri

Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 oranında azaldı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre yüzde 12,8 azalarak 38 bin 131 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 oranında azalarak 29 bin 20 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 8,9 artarak 9 bin 111 adede ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2022 Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı rakamlarını paylaştı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 18,8 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 21 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,4 arttı.

Benzinli otomobil satışları 21 bin 565 adetle yüzde 74,3 pay, dizel otomobil satışları 5 bin 357 adetle yüzde 18,5 pay, hibrit otomobil satışları bin 656 adetle yüzde 5,7 pay, otogazlı otomobil satışları 308 adetle yüzde 1,1 pay aldı. Ayrıca 134 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.