Otomobil firmaları yeni fiyatları duyurdu... Birçok marka ve modelde sıfır araçlara zam

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Yılın bitmesine sayılı aylar kala otomobil firmaları zam yapmaya devam ediyor. Döviz kurlarındaki volatilite otomobil fiyatlarına zam olarak yansıyor.

Otomobil fiyatlarını düşürücü etki yapacak hamleler devreye girse de sıfır otomobil fiyatlarına ilişkin artışın önüne geçebilecek mekanizma henüz üretilmedi.

Mevduat faizlerinin yüksek olması, borsanın getirisinin bir süredir düşük ve eksiye geçmesi, döviz kurlarındaki artışın sınırlı kalması, kredi faizlerinin yüksek olması gibi etkenler otomobile olan talebi durdurmaya başladı.

SIFIR OTOMOBİLE İLGİ VAR

Yıl sonunun yaklaşması nedeniyle distribütörler ellerinde kalan 2024 model araçları satmak için sıfır faizli kampanyalar, fiyat indirimleri gibi hamlelere girişeceği beklentisi piyasada hakim olmaya başladı. Şu anda da bazı markalar sıfır faizli ya da bankalardan daha uygun faizlere sahip finansman oranlarıyla müşteri çekmeye çalışıyor.

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EN UCUZ OTOMOBİL BELLİ OLDU

En ucuz otomobilin hangisi olduğuna bakıldığında listenin başında Fiat Egea yer aldı. İkinci sırada KIA Picanto, üçüncü sırada ise Opel Corsa bulunuyor. (Bazı markalar fiyatlarını açıklamadığı için sıralama değişebilir)

OTOMOBİL DURDUĞU YERDE MASRAF, MEVDUAT GARANTİ GETİRİ

Otomobil alan birisi aracı çalıştırmadan park halinde tutsa da sabit giderleri oluyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, zorunlu trafik sigortası, opsiyon olarak da olsa kasko, muayene, yıllık periyodik bakım derken en düşük maliyetli otomobilin bile 50 bin lira civarında masrafı oluyor. Ancak bugünkü mevduat faizi koşullarında 1 milyon lira faize bir aylık bağlandığında getirisi 50 bin lira civarında gerçekleşiyor. Başka bir deyişle otomobile ihtiyacı olmayan birisi parasını yatırım araçlarında değerlendirerek daha fazla getiri sağlayabilir.

(Not: Mevduat faizi getirisi bankadan bankaya değişkenlik gösterebilir. Enflasyon ve diğer yatırım araçları karşısında getiri oranı düşük ya da yüksek olabilir. Garanti getirisi ve yüzdesel getiri oranı ortalama olarak bilindiği için mevduat faizi örnek gösterilmiştir. Yatırım tercihlerine göre 1 milyon liraya daha yüksek getirilerin olabileceği yatırım araçları olabilir)

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OTOMOBİL ARTIK YATIRIM ARACI DEĞİL

Fiyatlardaki dengelenme, arz ve talebin değişkenlik göstermesi otomobili yatırım aracı olmaktan çıkardı. Sıfır otomobili alıp garajda bekletenler satamadıkları için her geçen gün zarar etmeye devam ediyor.

SIFIR OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT

Sıfır otomobil alırken sıfır diye kontrol etmemezlik yapmayın. Sıfır araçlarda da hatalar olabiliyor, kontrollerinizi yapıp teslim alın. Bayilerde boya ölçüm cihazları bulunduğundan dolayı boyasını kontrol edebilir, parçaların vida-somun birleşim yerlerinde oynama olup olmadığını gözle muayene edebilirsiniz.

Araç fiyatında anlaşma yaparken mutlaka küçük de olsa aksesuar talep etmeyi unutmayın, satışta zorlandıkları için aksesuarı vereceklerdir.

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MUTLAKA PAZARLIK EDİN, FİYAT DÜŞÜRECEKLERDİR

Sıfır olsa da pazarlık etmeyi unutmayın. Bayiler satışlardan çok büyük karlar etmese de ilerleyen zamanda yetkili servis hizmeti vereceği için büyük kazançlar elde edeceklerdir. Örnek vermek gerekirse basit bir yağ değişimi periyodik bakımında aynı ürünleri alıp kendiniz yaptırmaya kalksanız 2 bin lira civarında ödeme yapacakken yetkili servis sizden 5-6 bin lira ücret talep edebilir. Elbette ki yetkili serviste yapılan bakımlar aracın garanti süresi içinde oluşacak olumsuzluklara yönelik teminat sağlıyor, bu avantajı da unutulmamalı. (Bu tutar örnektir, ultra lüks, supersport otomobillerin bakımlarıyla kıyaslanmamalı)